देवगढ़ उपचुनाव: कांग्रेस ने बचाई वार्ड-9 की सीट, बेटे को मिली पिता के अधूरे कार्य पूरे करने की जिम्मेदारी

देवगढ़. नगर पालिका देवगढ़ के वार्ड संख्या 9 के पार्षद उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त देते हुए अपनी सीट बचा ली है। कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल खटीक ने महज 7 वोट से जीत दर्ज की। मतगणना शुक्रवार सुबह सख्त सुरक्षा के बीच हुई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। मतदान गुरुवार को हुआ था, जिसमें 66.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शुक्रवार को हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल को 222 और भाजपा प्रत्याशी पीरूलाल सालवी को 215 वोट मिले। वहीं, 2 मत नोटा में चले गए।