देवगढ़ उपचुनाव: कांग्रेस ने बचाई वार्ड-9 की सीट, बेटे को मिली पिता के अधूरे कार्य पूरे करने की जिम्मेदारी

देवगढ़. नगर पालिका देवगढ़ के वार्ड संख्या 9 के पार्षद उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त देते हुए अपनी सीट बचा ली है। कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल खटीक ने महज 7 वोट से जीत दर्ज की। मतगणना शुक्रवार सुबह सख्त सुरक्षा के बीच हुई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। मतदान गुरुवार को हुआ था, जिसमें 66.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शुक्रवार को हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल को 222 और भाजपा प्रत्याशी पीरूलाल सालवी को 215 वोट मिले। वहीं, 2 मत नोटा में चले गए।
कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल खटीक के पिता तोलाराम खटीक वर्ष 2021 के चुनाव में इसी वार्ड से पार्षद चुने गए थे। करीब एक वर्ष पहले बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, जिससे यह सीट खाली हुई। मतदाताओं ने पिता के अधूरे कार्य पूरे करने की जिम्मेदारी बेटे को सौंप दी।
देवगढ़ के इस उपचुनाव को स्थानीय राजनीति में भाजपा विधायक हरिसिंह रावत और पूर्व कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह रावत की परफॉर्मेंस से जोड़कर देखा जा रहा था। कांग्रेस की जीत ने जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, वहीं भाजपा खेमे में निराशा का माहौल रहा। कांग्रेस नेता सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि यह जनता के बदलाव चाहने का संकेत है। दूसरी ओर भाजपा नगर अध्यक्ष गोविंद कंसारा का कहना था कि कांग्रेस को सहानुभूति के वोट मिले, इसलिए जीत संभव हो पाई।
जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल अपने समर्थकों के साथ वार्ड पहुंचे और वार्डवासियों से आशीर्वाद लेकर धन्यवाद दिया। उन्होंने वादा किया कि सबको साथ लेकर विकास करेंगे। इधर, भाजपा प्रत्याशी पीरूलाल भी अपने समर्थकों के साथ वार्ड पहुंचे और सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।
कुल मतदाता: 657
वोट पड़े: 439
कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल: 222
भाजपा प्रत्याशी पीरूलाल: 215
नोटा: 2
जीत का अंतर: 7