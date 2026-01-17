डीजीपी ने जानी दाहोद की कानून व्यवस्था की स्थिति

डॉ. राव ने पंचमहाल रेंज के महानिरीक्षक एवं दाहोद के जिला पुलिस अधीक्षक के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में दाहोद में प्रभावी पुलिसिंग के लिए आवश्यक संसाधनों और वाहनों की उपलब्धता पर विस्तार से विचार किया गया। दाहोद की राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटी सीमा के कारण अंतरराज्यीय अपराधियों को रोकने के लिए इंटेलिजेंस साझा करने और संयुक्त कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया।