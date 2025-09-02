डिजिटल किसान कार्ड…90 प्रतिशत किसानों का पंजीयन पूर्ण, अब मिलेगा आधार जैसा यूनिक फार्मर आईडी कार्ड

जिले में किसानों के लिए शुरू की गई फार्मर रजिस्ट्री और यूनिक फार्मर आईडी कार्ड योजना गति पकड़ चुकी है। 29 अगस्त 2025 तक जिले के 269771 किसानों में से 242242 किसानों का पंजीयन पूर्ण हो चुका है। यह 89.80 प्रतिशत है। अब केवल 27529 किसानों का पंजीयन शेष है, जबकि 20684 आवेदन सत्यापन हेतु लंबित हैं।फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होने के बाद किसानों को 12 अंकों का यूनिक फार्मर आईडी कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड आधार की तर्ज पर उनकी डिजिटल पहचान बनेगा। इसमें किसानों की जमीन, गिरदावरी, बोई गई फसल, पशुधन और अन्य कृषि संबंधी जानकारी दर्ज होगी।