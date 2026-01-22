22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कचरा प्लांट पर मंथन तेज, जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाह

श्रीगंगानगर। जिला मुख्यालय पर कचरा निस्तारण की वर्षों पुरानी समस्या अब तक पहेली बना हुई है। यह प्लांट चक 6 जैड या नेतेवाला या चक 14 जैड में बनेगा, यह तय नहीं हो पाया है। हालांकि डीएलबी की विशेष टीम की जांच रिपोर्ट पर प्रस्तावित प्लांट को स्थापित किया जा सकेगा। डीएलबी जयपुर की विशेष [&hellip;]

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Jan 22, 2026



श्रीगंगानगर। जिला मुख्यालय पर कचरा निस्तारण की वर्षों पुरानी समस्या अब तक पहेली बना हुई है। यह प्लांट चक 6 जैड या नेतेवाला या चक 14 जैड में बनेगा, यह तय नहीं हो पाया है। हालांकि डीएलबी की विशेष टीम की जांच रिपोर्ट पर प्रस्तावित प्लांट को स्थापित किया जा सकेगा। डीएलबी जयपुर की विशेष टीम ने गुरुवार को चक 6 जेड डंपिंग प्वाइंट और नेतेवाला के पास प्रस्तावित कचरा प्लांट स्थल की भूमि का निरीक्षण किया। टीम ने एनजीटी के मानकों के अनुरूप भूमि की उपयुक्तता, पर्यावरणीय प्रभाव और कचरा परिवहन की संभावनाओं का गहन आकलन किया। डीएलबी के एईएन अच्युत द्विवेदी के नेतृत्व में पहुंची टीम के साथ नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त मंगतराय सेतिया तथा एईएन सुरेन्द्र कुमार भी मौजूद रहे। सबसे पहले टीम ने नगर परिषद की लगभग साढ़े बारह बीघा भूमि पर स्थित चक 6 जेड डंपिंग प्वाइंट का निरीक्षण किया। यहां प्रतिदिन 60 से 70 टन कचरे के ढेर देख टीम ने हैरानी जताई और कचरा निस्तारण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की। टीम ने पूर्व में प्रस्तावित कचरा प्लांट से जुड़े तकनीकी पहलुओं की भी जांच की तथा मौके से फीडबैक लिया।



सीएम की नजर में यह काम जरूरी



अधिकारियों ने माना कि प्रदेश में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय ऐसा है, जहां अब तक कचरा निस्तारण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि कचरा प्लांट में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर किया जा सके। इसके बाद टीम ने नेतेवाला के पास प्रस्तावित कचरा प्लांट स्थल का अवलोकन किया। सरकारी रिकॉर्ड में यह भूमि लगभग साढ़े सत्रह बीघा दर्शाई गई है। निरीक्षण के दौरान वहां कुछ हिस्से में हरे चारे की खेती पाई गई, जिस पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई। डीएलबी टीम ने आगे केसरीसिंहपुर क्षेत्र में भी कचरा निस्तारण के लिए प्रस्तावित भूमि का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद टीम की ओर से अपनी रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी, इसके आधार पर जिले में कचरा निस्तारण की दिशा तय होने की उम्मीद है।



खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 11:39 pm

Hindi News / News Bulletin / कचरा प्लांट पर मंथन तेज, जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाह

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

15 साल गुजरे …. 101 करोड़ रुपए खर्च फिर भी सीवर प्रोजेक्ट अधूरा

शिवपुरी

छत्तीसगढ़ में लाइन परिचारकों के मानदेय में इजाफा, अब पेट्रोल भत्ता भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का निर्णय

छत्तीसगढ़ में लाइन परिचारकों के मानदेय में इजाफा, अब पेट्रोल भत्ता भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का निर्णय
समाचार

अब शिकारियों को भी पकड़ेगी MP पुलिस, जंगल में उतरेगी टीम, चलेगा ऑपरेशन

mp news police forest department joint action against wildlife poaching
भोपाल

वाराणसी एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप, पुलिस से लेकर IB तक कर रही है यात्री से पूछताछ

Up news, varansi
वाराणसी

- श्रीगंगानगर के जवाहरनगर सेक्टर नम्बर 7 में हादसा, युवक कार छोड़कर फरार, जवाहरनगर पुलिस पहुंची, युवकों की तलाश, सीसीटीवी कैमरे खंगाले

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.