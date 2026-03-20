जंगल में मिला ड्राइवर का नग्न शव, बाइक ने खोला राज

लावारिस बाइक से खुला राज

पुलिस के अनुसार मृतक कमलेश मीणा (36) पुत्र भैरूलाल मीणा 17 मार्च से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने चेचट थाने में दर्ज करवा रखी थी। शुक्रवार सुबह जब राईखेड़ा निवासी गिरधारीलाल मीणा अपने खेत पर जा रहा था, तभी उसे वहां रास्ते में एक लावारिस बाइक खड़ी मिली। गिरधारीलाल ने परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों और परिजनों ने बाइक की पहचान करने के बाद जब आसपास तलाशी ली गई, तो झाड़ियों में कमलेश का शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला। शव 4-5 दिन पुराना है। बाइक पर ही मृतक के कपड़े और मोबाइल व अन्य सामान रखे मिले।