23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

फर्जी दस्तावेजों से एमबीबीएस की डुप्लीकेट मार्कशीट व डिग्री हासिल की, कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा, फरियादी पलट गया था बयानों से

अपर सत्र न्यायालय ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एमबीबीएस की डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री और अन्य प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Dec 23, 2025

अपर सत्र न्यायालय ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एमबीबीएस की डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री और अन्य प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है।

अपर सत्र न्यायालय ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एमबीबीएस की डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री और अन्य प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है।


Additional Sessions Court_ अपर सत्र न्यायालय ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एमबीबीएस की डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री और अन्य प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने प्रतीक्षा दायमा और मोहम्मद शफीक को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की सजा सुनवाई है। गवाही में फरियादी बयान से मुकर गया था, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर अपराध साबित हुआ।

शासकीय अधिवक्ता एमपी बरुआ ने बताया कि सतीश बोहरे की भांजी प्रतीक्षा शर्मा ने 2013 से 2018 के बीच जीआरएमसी से एमबीबीएस की डिग्री ली थी। प्रतीक्षा दायमा ने एक वास्तविक एमबीबीएस छात्रा के नाम व दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए खुद को उसी के रूप में प्रस्तुत किया। फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल कॉलेज और संबंधित संस्थानों में आवेदन देकर डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री, इंटर्नशिप और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को शक हुआ तो सतीश बोहरे से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि भांजी ने दस्तावेज के लिए आवेदन नहीं किया है। मामले की शिकायत झांसी रोड में की और पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की। मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों से रिकॉर्ड मंगवाकर जांच की गई। अभियोजन ने गवाहों के बयान, जब्ती पंचनामे और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए।

न्यायालय ने साक्ष्यों के विस्तृत परीक्षण के बाद माना कि आरोपियों ने जानबूझकर फर्जी पहचान अपनाकर कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के कृत्य न केवल शैक्षणिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 468, 471 और 120-बी के तहत दोषी पाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 11:09 am

Hindi News / News Bulletin / फर्जी दस्तावेजों से एमबीबीएस की डुप्लीकेट मार्कशीट व डिग्री हासिल की, कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा, फरियादी पलट गया था बयानों से

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

कांग्रेस कार्यकर्ताओंं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध,धरना देकर जताया रोष
बूंदी

राष्ट्रीय बास्केटबॉल : महाराष्ट्र को हराकर केरल की टीम बनी विजेता

शहडोल

रामेश्वरम मदुरई के लिए 279 तीर्थयात्री रवाना

जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी
टीकमगढ़

देश की 32 टीमों ने लिया भाग, पहले दिन खेले गए 5 मुकाबले

ढोंगा मैदान में हुआ 69 वीं राष्ट्रीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ
टीकमगढ़

हाफ ती हुई स्मार्ट क्लास योजना, ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल शिक्षा अब भी अधूरी

40 स्कूलों में लगाए गए उपकरण, इंटरनेट बिजली के अभाव में ठप पड़ी पढ़ाई
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.