Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

बेअसर कलेक्टर का आदेश: पेट्रोल पंपों पर नहीं दिख रहा हेलमेट अनिवार्यता का असर

Collector's order ineffective: Effect of helmet mandatory not visible at petrol pumps Customers deprived of free facilities too

नरसिंहपुर

Amit Sharma

Aug 24, 2025

Effect of helmet mandatory not visible at petrol pumps
Effect of helmet mandatory not visible at petrol pumps

नरसिंहपुर। जिले में पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने की व्यवस्था लागू होती नहीं दिख रही है। कलेक्टर का आदेश बेअसर साबित होता दिख रहा है। महज कुछ चुनिंदा पंप संचालकों को छोडकऱ बाकी जगहों पर आदेश का पालन नहीं हो रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राहकों की परेशानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। शहर और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में पेट्रोल पंपों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। न तो मुफ्त हवा मिल रही है, न पानी और न ही शौचालय की सुविधा। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें मजबूरी में इन सुविधाओं के लिए बाहर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह सुविधाएं पंप पर निशुल्क मिलना अनिवार्य है।
संसाधन हैं लेकिन कर्मचारी नहीं
जानकारी के अनुसार अधिकांश पंपों पर एयर कंप्रेसर, वाटर कूलर और अन्य संसाधन तो मौजूद रहते हैं। लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते। पंपों पर पेट्रोल-डीजल भरने के लिए पर्याप्त स्टाफ तो रहता है, पर ग्राहकों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं को संभालने वाला कोई नहीं मिलता।
नियमों के तहत अनिवार्य सुविधाएं
नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप संचालकों को ग्राहकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिनमें प्रमुख रूप से पीने के पानी की सुविधा,मुफ्त हवा व टायर प्रेशर जांच,शौचालय,फ ोन कॉल करने की सुविधा, बैटरी रीचार्जिंग, वाहन की सफ ाई, ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

नरसिंहपुर। जिले में पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने की व्यवस्था लागू होती नहीं दिख रही है। कलेक्टर का आदेश बेअसर साबित होता दिख रहा है। महज कुछ चुनिंदा पंप संचालकों को छोडकऱ बाकी जगहों पर आदेश का पालन नहीं हो रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राहकों की परेशानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। शहर और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में पेट्रोल पंपों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। न तो मुफ्त हवा मिल रही है, न पानी और न ही शौचालय की सुविधा। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें मजबूरी में इन सुविधाओं के लिए बाहर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह सुविधाएं पंप पर निशुल्क मिलना अनिवार्य है।
संसाधन हैं लेकिन कर्मचारी नहीं
जानकारी के अनुसार अधिकांश पंपों पर एयर कंप्रेसर, वाटर कूलर और अन्य संसाधन तो मौजूद रहते हैं। लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते। पंपों पर पेट्रोल-डीजल भरने के लिए पर्याप्त स्टाफ तो रहता है, पर ग्राहकों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं को संभालने वाला कोई नहीं मिलता।
नियमों के तहत अनिवार्य सुविधाएं
नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप संचालकों को ग्राहकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिनमें प्रमुख रूप से पीने के पानी की सुविधा,मुफ्त हवा व टायर प्रेशर जांच,शौचालय,फ ोन कॉल करने की सुविधा, बैटरी रीचार्जिंग, वाहन की सफ ाई, ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

नरसिंहपुर। जिले में पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने की व्यवस्था लागू होती नहीं दिख रही है। कलेक्टर का आदेश बेअसर साबित होता दिख रहा है। महज कुछ चुनिंदा पंप संचालकों को छोडकऱ बाकी जगहों पर आदेश का पालन नहीं हो रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राहकों की परेशानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। शहर और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में पेट्रोल पंपों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। न तो मुफ्त हवा मिल रही है, न पानी और न ही शौचालय की सुविधा। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें मजबूरी में इन सुविधाओं के लिए बाहर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह सुविधाएं पंप पर निशुल्क मिलना अनिवार्य है।
संसाधन हैं लेकिन कर्मचारी नहीं
जानकारी के अनुसार अधिकांश पंपों पर एयर कंप्रेसर, वाटर कूलर और अन्य संसाधन तो मौजूद रहते हैं। लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते। पंपों पर पेट्रोल-डीजल भरने के लिए पर्याप्त स्टाफ तो रहता है, पर ग्राहकों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं को संभालने वाला कोई नहीं मिलता।
नियमों के तहत अनिवार्य सुविधाएं
नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप संचालकों को ग्राहकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिनमें प्रमुख रूप से पीने के पानी की सुविधा,मुफ्त हवा व टायर प्रेशर जांच,शौचालय,फ ोन कॉल करने की सुविधा, बैटरी रीचार्जिंग, वाहन की सफ ाई, ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Aug 2025 04:14 pm

Hindi News / News Bulletin / बेअसर कलेक्टर का आदेश: पेट्रोल पंपों पर नहीं दिख रहा हेलमेट अनिवार्यता का असर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.