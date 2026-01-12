एमपी में बढ़ेंगे गेहूं के दाम, किसानों के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces increase in wheat prices in MP
Wheat prices - मध्यप्रदेश में 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने रविवार को किसान सम्मेलन में इसकी अधिकृत घोषणा की। राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए यह साल नई उम्मीदों और नए अवसरों का वर्ष होगा। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के सरसों किसानों के लिए सोयाबीन के समान भावांतर योजना शुरु करने की बात कही। प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने 2028 से पहले गेहूं की एमएसपी में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की। उन्होंने मूंग की बजाए किसानों को उड़द व मूंगफली बोने की सलाह भी दी।
राजधानी भोपाल में रविवार को किसान सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रदेशभर से किसान शामिल हुए। इससे पहले 1101 ट्रैक्टरों की रैली निकाली गई जिसमें सीएम मोहन यादव ने भी ट्रैक्टर चलाया।
जंबूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ अवसर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब सरसों की खरीद में भी भावांतर योजना लागू करेगी। सीएम की इस घोषणा का किसानों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया।
गौरतलब है कि प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल की सरसों, मुख्य फसल है। मालवा और बुंदेलखंड में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रदेशभर में करीब एक लाख मीट्रिक टन सरसों की पैदावार होती है। पिछले साल प्रदेश सरकार ने 50 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदी थी। एमएसपी 5950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर ये खरीदी की गई थी।
किसान सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से बचने की अपील की। उन्होंने किसानों से
ज्यादा कीटनाशक वाली मूंग की ग्रीष्मकालीन उपज के स्थान पर उड़द-मूंगफली उगाने का आग्रह किया।
सीएम मोहन यादव ने श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए डिंडौरी में राज्य श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र बनाने व अगले तीन साल में 30 लाख किसानों को सोलर पावर पंप देने का दावा किया। उन्होंने प्रदेशभर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की जहां बाजार के बीजों की जांच कराई जा सकेगी।
सम्मेलन में गेहूं किसानों के लिए सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने गेहूं के दाम में बढ़ोत्तरी करने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 2 साल में गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए तक कर देंगे। अभी यह 2600 रुपए प्रति क्विंटल है।
सीएम मोहन यादव ने कहा- बीजेपी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 प्रति क्विंटल करने का वादा किया था। हमने इसे 2600 पर पहुंचा दिया है। गेहूं की एमएसपी को 2028 से पहले 2700 पर पहुंचा देंगे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग