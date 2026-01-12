एमपी में बढ़ेंगे गेहूं के दाम, किसानों के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Wheat prices - मध्यप्रदेश में 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने रविवार को किसान सम्मेलन में इसकी अधिकृत घोषणा की। राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए यह साल नई उम्मीदों और नए अवसरों का वर्ष होगा। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के सरसों किसानों के लिए सोयाबीन के समान भावांतर योजना शुरु करने की बात कही। प्रदेश के गेहूं उत्पादक ​किसानों के लिए भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने 2028 से पहले गेहूं की एमएसपी में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की। उन्होंने मूंग की बजाए किसानों को उड़द व मूंगफली बोने की सलाह भी दी।