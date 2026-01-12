12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बढ़ेंगे गेहूं के दाम, किसानों के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Wheat prices -एमपी में गेहूं की एमएसपी में होगी बढ़ोत्तरी, 2028 तक 2700 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 12, 2026

Gehu ka bhav

CM Mohan Yadav announces increase in wheat prices in MP

Wheat prices - मध्यप्रदेश में 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने रविवार को किसान सम्मेलन में इसकी अधिकृत घोषणा की। राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए यह साल नई उम्मीदों और नए अवसरों का वर्ष होगा। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के सरसों किसानों के लिए सोयाबीन के समान भावांतर योजना शुरु करने की बात कही। प्रदेश के गेहूं उत्पादक ​किसानों के लिए भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने 2028 से पहले गेहूं की एमएसपी में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की। उन्होंने मूंग की बजाए किसानों को उड़द व मूंगफली बोने की सलाह भी दी।

राजधानी भोपाल में रविवार को किसान सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रदेशभर से किसान शामिल हुए। इससे पहले 1101 ट्रैक्टरों की रैली निकाली गई जिसमें सीएम मोहन यादव ने भी ट्रैक्टर चलाया।

जंबूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ अवसर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब सरसों की खरीद में भी भावांतर योजना लागू करेगी। सीएम की इस घोषणा का किसानों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया।

गौरतलब है कि प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल की सरसों, मुख्य फसल है। मालवा और बुंदेलखंड में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रदेशभर में करीब एक लाख मीट्रिक टन सरसों की पैदावार होती है। पिछले साल प्रदेश सरकार ने 50 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदी थी। एमएसपी 5950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर ये खरीदी की गई थी।

किसान सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से बचने की अपील की। उन्होंने किसानों से
ज्यादा कीटनाशक वाली मूंग की ग्रीष्मकालीन उपज के स्थान पर उड़द-मूंगफली उगाने का आग्रह किया।

सीएम मोहन यादव ने श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए डिंडौरी में राज्य श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र बनाने व अगले तीन साल में 30 लाख किसानों को सोलर पावर पंप देने का दावा किया। उन्होंने प्रदेशभर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की जहां बाजार के बीजों की जांच कराई जा सकेगी।

गेहूं के दाम में बढ़ोत्तरी करने का ऐलान

सम्मेलन में गेहूं किसानों के लिए सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने गेहूं के दाम में बढ़ोत्तरी करने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 2 साल में गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए तक कर देंगे। अभी यह 2600 रुपए प्रति क्विंटल है।

एमएसपी को 2028 से पहले 2700 पर पहुंचा देंगे

सीएम मोहन यादव ने कहा- बीजेपी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 प्रति क्विंटल करने का वादा किया था। हमने इसे 2600 पर पहुंचा दिया है। गेहूं की एमएसपी को 2028 से पहले 2700 पर पहुंचा देंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल, खातों में डाले 6942 करोड़ रुपए
भोपाल
Government deposited ₹6942 crore in the accounts of MP farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 06:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बढ़ेंगे गेहूं के दाम, किसानों के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘दिग्विजय के मॉडल’ को पूर्व मंत्री ने बताया ‘अधकचरा’, जानिए क्या है सच्चाई

mp news
भोपाल

आदेश जारी…एमपी के इस जिले में ’14 जनवरी’ को रहेगा स्थानीय अवकाश

public holiday
भोपाल

एमपी के 97 प्रतिशत किसानों को कर्ज से उबारने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा सुझाव

Jitu Patwari's big statement to free 97 percent of MP farmers from debt
भोपाल

पश्चिमी विक्षोभ फिर बिगाड़ेगा एमपी का मौसम, दो दिनों तक बारिश का अनुमान

MP Weather
भोपाल

Budget 2026 से पहले यूथ की आवाज ‘लाड़ली बहना योजना’ नहीं, हमें चाहिए हमारा हक…

Madhya Pradesh Budget 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.