Bundi : एक दशक बाद भी नहीं हो पाया बारिश के पानी की निकासी का समाधान

ग्राम पंचायत नहीं ले रही रुचि

पानी की निकासी का समाधान बड़ा नयागांव ग्राम पंचायत करवा सकती थी। लेकिन यहां पर प्रशासक व ग्राम विकास अधिकारी ने पानी की निकासी को लेकर रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में समस्याएं जस की तस बनी हुई है। खेतों में भरे पानी की निकासी का प्रशासन स्थाई समाधान करें। यहां पर दर्जनों किसानों की भूमि पानी में डूबी रहने से खरीफ व रबी की फसल नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।