राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में अपराध में 23% की कमी, SP ने किया 85 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित

SP धर्मेंद्र ने बताया कि जिले में 18 ऐसे अपराधी हैं जिनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। जो लोग अपराध करके पैसा या जमीन-जायदाद बनाते हैं, उनके खिलाफ अब नई कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 107 के अनुसार ऐसी अवैध संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इस मौके पर एसपी ने साल भर में बेहतरीन काम करने वाले 85 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। सभी को प्रशस्ति पत्र दिए गए। एसपी ने कहा की ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके अपराध रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पूरी टीम की लगन और समर्पण से ही यह सफलता मिली है।