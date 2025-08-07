रोजगार पर संकट: जिले में तीन दर्जन से अधिक क्रेशर बंद, हजारों श्रमिकों की रोजीरोटी पर संकट

स्टोन क्रेशर एसोसिएशन ने जिले में क्रेशर जब तक मांग नहीं मानी जाती है, अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में निर्माणधीन मकान वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अभी क्रेशर, गिट्टी, डस्ट, बोल्डर उत्पादन, एवं परिवहन कार्य पूर्णत: बंद कर दिए गए है। ऐसे में आम नागरिकों को स्टॉक से महंगी दर पर गिट्टी व एमसेंड आदि डलवानी पड़ रही है। जिले में पहले जहां 1700 रुपए में एक ट्रॉल गिट्टी मिल रही थी, उसकी दर बढ़ाकर 2500 तक पहुंच गई है।