हिम्मतनगर के पास भयंकर हादसे में इंजीनियर, तीन श्रमिकों की मौत

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले के मुख्यालय हिम्मतनगर के पास मंगलवार देर रात एक भयंकर हादसे में इंजीनियर समेत चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में हाइवे ठेकेदार का इंजीनियर व तीन श्रमिक शामिल हैं। इंजीनियर की पहचान पश्चिम बंगाल के बेलगढ़ हुगली निवासी असीम अक्षय मजमुदार (36) के रूप में हुई है। वहीं श्रमिकों में सोमा चतुर नायक (52), भेमा सुरमा नायक (45) और रघु रमण नायक (18) शामिल हैं जो महीसागर जिले के रहने वाले थे। ट्रलर चालक बाबूलाल को चोटें आईं।

जानकारी के अनुसार हिम्मतनगर-अहमदाबाद नेशनल हाइवे पर जीआईडीसी ओवरब्रिज पर मंगलवार रात सड़क मरम्मत कार्य के लिए सेफ्टी गार्ड लगाए थे। श्रमिकों और इंजीनियर की मौजूदगी में गड्ढे भरने, डामर बिछाने और रोड रोलर से रोलिंग का काम चल रहा था। इस दौरान देर रात करीब 11.45 बजे हिम्मतनगर से सीमेंट लेकर अहमदाबाद जा रहे ट्रक ट्रेलर ने पीछे से रोड रोलर को टक्कर मार दी। रोड रोलर के सामने खड़े इंजीनियर पर रोड रोलर चढ़ने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद ट्रक ट्रेलर ने सड़क पर काम कर रहे तीनों श्रमिक को कुचल दिया जिससे तीनों की मौत हो गई। रोड रोलर चालक बाबूलाल को चोटें आईं।

हादसे के बाद ट्रक ट्रेलर को ओवरब्रिज के किनारे छोड़कर चालक फरार हो गया। सूचना मिलने पर हिम्मतनगर ए डिवीजन पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। चारों मृतक के शवों को हिम्मतनगर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के परिजनों को सूचना देकर बुधवार सुबह चारों मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। इस संबंध में मृतक सोमा के पुत्र संजय नायक की शिकायत के आधार पर हिम्मतनगर ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में ट्रक ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।