शादी में गया परिवार, चोरों ने मकानों के ताले तोड़े, आभूषण व नकदी पार

अगले दिन शादी से लौटने पर दोनों मकानों के ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। चोरों ने उनके मकान से करीब तीन तोला सोना, लगभग 500 ग्राम से अधिक चांदी के आभूषण और करीब तीस हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। वहीं बड़े भाई बजरंग दान के मकान से एक सोने की जुगुंडी (6 ग्राम), दो नग, एक मंगलसूत्र (2 ग्राम), नाक की कोटा (1 ग्राम), कान के टॉप्स की जोड़ी (6 ग्राम), पायजेब की एक जोड़ी (60 ग्राम) और लगभग तैंतीस हजार रुपए नकद उड़ा ले गए।