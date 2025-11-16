Patrika LogoSwitch to English

शादी में गया परिवार, चोरों ने मकानों के ताले तोड़े, आभूषण व नकदी पार

बोरावड़. शहर की करणी कॉलोनी स्थित एक ही परिसर में बने दो भाइयों के मकानों में एक ही रात में चोरों ने ताले तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

नागौर

Ravindra Mishra

Nov 16, 2025

nagaur nagaur news

चोरी के बाद बिखरा सामान

परिवार सहित बाहर गए हुए थे पीछे से मकान के टूटे ताले

बोरावड़. शहर की करणी कॉलोनी स्थित एक ही परिसर में बने दो भाइयों के मकानों में एक ही रात में चोरों ने ताले तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की शिकायत पुलिस से की गई है।

मकान मालिक चन्द्रपाल सिंह पुत्र आईदान चारण ने बताया कि बुधवार को वह परिवार सहित एक शादी में गया हुआ था, जबकि उनके बड़े भाई बजरंग दान चारण राजसमंद में सर्विस के कारण परिवार सहित वहीं गए हुए थे। दोनों भाइयों के मकान एक ही परिसर में बने होने से घर की देखरेख चन्द्रपाल ही करते थे और बड़े भाई समय-समय पर आते-जाते रहते हैं।

अगले दिन शादी से लौटने पर दोनों मकानों के ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। चोरों ने उनके मकान से करीब तीन तोला सोना, लगभग 500 ग्राम से अधिक चांदी के आभूषण और करीब तीस हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। वहीं बड़े भाई बजरंग दान के मकान से एक सोने की जुगुंडी (6 ग्राम), दो नग, एक मंगलसूत्र (2 ग्राम), नाक की कोटा (1 ग्राम), कान के टॉप्स की जोड़ी (6 ग्राम), पायजेब की एक जोड़ी (60 ग्राम) और लगभग तैंतीस हजार रुपए नकद उड़ा ले गए।

Published on:

16 Nov 2025 04:58 pm

