99.29 फीसद डिजिटाईजेशन कर मैदानी अमले ने ली राहत की सांस

SIR work in the districtनरसिंहपुर. जिले में शुरूआती दौर में एसआईआर कार्य की धीमी रही गति समय के साथ बढऩे से बीएलओ और मैदानी अमले ने राहत के आंकड़े को छू लिया है। हालांकि अभी मुश्किलों ने पूरी तरह साथ नहीं छोड़ा है। मंगलवार की शाम 6 बजे तक जिले में 99.29 फीसद डिजिटाईजेशन का कार्य होने से बीएलओ समेत सहयोग के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागो के मैदानी अमले ने राहत की सांस ली है। अंतिम दौर में जैसे-जैसे फीडिंग का कार्य घट रहा है तो सर्वर भी कर्मियों का साथ दे रहा है। जिन घरों में लोग कामकाज के सिलसिले में बाहर हैं उनके परिजन उनके संबंध में जानकारी दर्ज कराकर अमले का कार्य आसान कर रहे हैं।

जिले की 4 विधानसभा में 977 बीएलओ एवं सहायक दल एसआईआर का कार्य करने में जुटे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम 6 बजे तक जिले में 99.29 फीसद मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाईजेशन का कार्य हो गया है। बीएलओ की सहायता करने नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका कार्यालय का स्टाफ, वार्ड प्रभारी, पटवारी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, शिक्षक, ग्राम कोटवार आदि नियुक्त किए गए हैं।

प्रगति एक नजर में

गोटेगांव -99.56 प्रतिशत

नरसिंहपुर- 98.87 प्रतिशत

तेंदूखेड़ा - 99.93 प्रतिशत

गाडरवारा- 98.91 प्रतिशत