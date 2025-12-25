लड़का पैदा करने के तरीके बताने वाली 1 हजार फर्जी वीडियो-वेबसाइट बैन, साइट्स को ब्लॉक कराने के निर्देश जारी

समय के साथ आमजन में बेटी-बेटा एक समान की धारणा को बदलने के लिए और भी अपडेट होकर प्रयास किया जाना चाहिए। केंद्रीय उपायुक्त पीसीपीएनडीटी डॉक्टर पद्मिनी कश्यप ने कहा कि राजस्थान में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किया जा रहे प्रयासों का परिणाम एसआरएस के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। एसआरएस वर्ष 2021-23 के आंकड़ों के अनुसार अभी राजस्थान में लिंगानुपात 921 है।