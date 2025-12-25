‘अभ्युदय मध्यप्रदेश’ का शंखनाद: अमित शाह और सीएम मोहन देंगे 2 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश की सौगात

समिट में देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों और कॉरपोरेट लीडर्स की उपस्थिति आयोजन को विशेष ऊँचाई प्रदान करेगी। इनमें प्रमुख रूप से नादिर गोदरेज, प्रबंध निदेशक, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गौतम मोंकिया, अध्यक्ष, गौतम सोलर प्रा. लि.,जॉयदीप मुखर्जी, प्रबंध निदेशक, हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, रिजू झुंझुनवाला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एलएनजे भीलवाड़ा समूह, मनीष गुप्ता, अध्यक्ष, इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी प्रा. लि., आशीष भारत राम, प्रबंध निदेशक, एसआरएफ लिमिटेड, आशीष कंकड़िया, प्रबंध निदेशक, यशोदा लिनन यार्न लिमिटेड, अंशुमान सिंघानिया, प्रबंध निदेशक. जे.के टायर, डॉ. अरुण बजोरिया, अध्यक्ष, जेके टायर, जिनल मेहता, उपाध्यक्ष, टोरेंट पावर, जिगिनेश, पूर्णकालिक निदेशक, टोरेंट पावर, प्रकाश साजनानी, कार्यकारी निदेशक, टोरेंट पावर, मैनक धर, प्रबंध निदेशक, मैकेन फूड, अरुण गोयल समेत अनेक वरिष्ठ उद्योगपति शामिल होंगे।