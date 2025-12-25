‘अभ्युदय मध्यप्रदेश’ का शंखनाद: अमित शाह और सीएम मोहन देंगे 2 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश की सौगात

'अभ्युदय मध्यप्रदेश' का शंखनाद (Photo Source- Patrika)
Abhyudaya Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश में आज औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठने जा रहा है। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में सुबह 11 बजे 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट-2025 (निवेश से रोजगार)' का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण समिट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित यह समिट, प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और रोजगार-समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगी। समिट के दौरान 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा, साथ ही 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस समिट के माध्यम से नए औद्योगिक क्षेत्र, क्लस्टर और प्लग-एंड-प्ले इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि भूमि-पूजन, लोकार्पण, भूमि आवंटन और आशय-पत्र वितरण के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने वाले निवेशकों को सम्मानित भी किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समिट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि क्रियान्वयन के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। ये नया मध्य प्रदेश है, जो किसानों, युवाओं और हर वर्ग के विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वाजपेयी के जन्मशताब्दी वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि, अटल बिहारी न केवल कुशल राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार देर रात करीब 9.20 बजे विमानतल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। विमानतल पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल एवं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। स्वागत-अभिनंदन के दौरान तुलसीराम सिलावट, नारायण सिंह कुशवाह, चेतन्य काश्यप, प्रद्युम्न सिंह तोमर और राकेश शुक्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
विमानतल से मंत्री का काफिला ऊषा किरण होटल के लिए रवाना हुआ, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। शाह के साथ होटल में सीएम और केंद्रीय मंत्री सिंधिया मिलने पहुंचे। नेताओं की 10 से 15 मिनट बंद कमरे में चर्चा हुई, इसके बाद बाहर आ गए। मंत्री ने प्रदेश नेताओं के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं की, संभवत: गुरुवार सुबह वे बैठक कर सकते हैं।
समिट में देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों और कॉरपोरेट लीडर्स की उपस्थिति आयोजन को विशेष ऊँचाई प्रदान करेगी। इनमें प्रमुख रूप से नादिर गोदरेज, प्रबंध निदेशक, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गौतम मोंकिया, अध्यक्ष, गौतम सोलर प्रा. लि.,जॉयदीप मुखर्जी, प्रबंध निदेशक, हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, रिजू झुंझुनवाला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एलएनजे भीलवाड़ा समूह, मनीष गुप्ता, अध्यक्ष, इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी प्रा. लि., आशीष भारत राम, प्रबंध निदेशक, एसआरएफ लिमिटेड, आशीष कंकड़िया, प्रबंध निदेशक, यशोदा लिनन यार्न लिमिटेड, अंशुमान सिंघानिया, प्रबंध निदेशक. जे.के टायर, डॉ. अरुण बजोरिया, अध्यक्ष, जेके टायर, जिनल मेहता, उपाध्यक्ष, टोरेंट पावर, जिगिनेश, पूर्णकालिक निदेशक, टोरेंट पावर, प्रकाश साजनानी, कार्यकारी निदेशक, टोरेंट पावर, मैनक धर, प्रबंध निदेशक, मैकेन फूड, अरुण गोयल समेत अनेक वरिष्ठ उद्योगपति शामिल होंगे।
पदम डॉ. मिलिंद कांबले, फाउंडर चेयरमैन, डिक्की, सुविध शाह, एडीजी एफआइइओ, डॉ. अभय सिन्हा, डीजी, एसईपीसी, रजत श्रीवास्तव, आनंद सिंह, एक्सिम बैंच और अन्य।
