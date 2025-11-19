पूर्व मंत्री का आरोप- प्रदेश में पिछले दो वर्षों से विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध

पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि देश में हालात चिंताजनक दिशा में बढ़ रहे है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बुधवार को पोकरण प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार हर स्तर पर मनमानी कर रही है, जिसका दुष्प्रभाव संस्थाओं की पारदर्शिता पर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन सर्वसम्मति से होता था और चयन समिति में विपक्ष को शामिल किया जाता था, लेकिन अब मनमानी तरीके से नियुक्ति की जा रही है। उनके अनुसार, इस व्यवस्था परिवर्तन के बाद देश में वोट चोरी की घटनाएं बढ़ी है, जिसके विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी देशव्यापी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे है। शाले मोहम्मद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों से विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध है।
मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और सुधार पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे आमजन लगातार समस्याओं से जूझ रहे है। उन्होंने कहा कि पोकरण विधानसभा क्षेत्र में पानी आपूर्ति को लेकर भी भेदभाव किया जा रहा है। अधिकारी कार्यालयों में बैठकर निर्णय ले रहे है, जबकि धरातल की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है।
