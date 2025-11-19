Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

पूर्व मंत्री का आरोप- प्रदेश में पिछले दो वर्षों से विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध

पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि देश में हालात चिंताजनक दिशा में बढ़ रहे है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर असर दिखाई दे रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Nov 19, 2025

पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि देश में हालात चिंताजनक दिशा में बढ़ रहे है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बुधवार को पोकरण प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार हर स्तर पर मनमानी कर रही है, जिसका दुष्प्रभाव संस्थाओं की पारदर्शिता पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन सर्वसम्मति से होता था और चयन समिति में विपक्ष को शामिल किया जाता था, लेकिन अब मनमानी तरीके से नियुक्ति की जा रही है। उनके अनुसार, इस व्यवस्था परिवर्तन के बाद देश में वोट चोरी की घटनाएं बढ़ी है, जिसके विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी देशव्यापी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे है। शाले मोहम्मद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों से विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध है।

मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और सुधार पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे आमजन लगातार समस्याओं से जूझ रहे है। उन्होंने कहा कि पोकरण विधानसभा क्षेत्र में पानी आपूर्ति को लेकर भी भेदभाव किया जा रहा है। अधिकारी कार्यालयों में बैठकर निर्णय ले रहे है, जबकि धरातल की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 07:47 pm

Hindi News / News Bulletin / पूर्व मंत्री का आरोप- प्रदेश में पिछले दो वर्षों से विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

स्वर्णनगरी में मौसम बदला… रात का तापमान 11.7 डिग्री पहुंचा

जैसलमेर

Rajasthan: जिस घर में चल रहा था नाच-गाना… पलभर में गूंजने लगी चीत्कार, बेटे के शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक हुई मौत

Bikaner Death
बीकानेर

एमपी में 98 लाख की ड्रग्स जब्त, छोटे जिलों में नशे का बड़ा कारोबार

harda
हरदा

एमपी में 121 आरक्षित पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं होने पर बवाल, कांग्रेस ने जताई आ​पत्ति

Congress expresses objection over non-appointment to 121 reserved posts in MP
भोपाल

करणी सेना अध्यक्ष ने किया सरेंडर, गृहमंत्री को चुनौती, SP-TI के घर घुसने की दी थी धमकी

karni sena chief Surrender
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.