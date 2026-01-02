डॉ.आंबेडकर का फोटो जलाने में चार गिरफ्तार, वकील समेत 4 को जेल भेजा

डॉ.भीमराव आंबेडकर का फोटो जलाने में पकड़े गए वकील अनिल मिश्रा समेत चार लोगों को जेल भेजा गया है। इन चारों को पुरानी छावनी पुलिस ने गुरुवार रात गिरफ्तार किया था। शुक्रवार दोपहर करीब 2.45 बजे इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें जेल भेजने के आदेश दिए हैं। डॉ.आंबेडकर का फोटो जलाने का मामला गंभीर होता जा रहा है। भीम आर्मी और उसके सहयोगी दलों ने डॉ.आंबेडकर का फोटो जलाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।भीम आर्मी का एक धड़ा गुरुवार शाम से एसएसपी दफ्तर में प्रदर्शन कर रहा है। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी सहित अन्य दलों ने डॉ. आंबेडकर का फोटो जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।