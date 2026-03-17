LPG Cylinder: 63 लाख PNG उपभोक्ताओं को झटका, नहीं मिलेंगे LPG के सिलेंडर, कनेक्शन भी करना होगा सरेंडर

पेट्रोलियम एवं गैस कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 63 लाख 50 हजार कनेक्शन है। नए आदेश के बाद प्रदेशभर के करीब 3000 उपभोक्ताओं को दोनों में किसी एक विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। पहले से कनेक्शन लेने वालों को किसी एक को सरेंडर करने के बाद ही नियमानुसार सिलेंडरों की आपूर्ति होगी। यह बदलाव देश में चल रहे एलपीजी गैस को लेकर चल रहे अफवाहों और संकट को देखते हुए लिया गया है।