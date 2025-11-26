शासकीय स्कूलों व कॉलेजों पर बिजली के 4.28 करोड़ बकाया, विभाग ने दी चेतावनी...

ग्वालियर . प्रदेश के शासकीय स्कूलों और कॉलेजों पर करीब 4.28 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। मप्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों पर ही करीब एक करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया बताया है। बिजली बिल नहीं भरा गया तो कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है।

साथ ही बिजली विभाग स्कूलों व कॉलेजों का सत्यापन कराएगा, इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से भी सभी क्षेत्रीय अधिकारियों व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 568 कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 160 कॉलेजों में मीटर कॉलेज प्राचार्य के नाम से पर दर्ज होना बताया गया है। जबकि शेष 408 मीटर संदेह के घेरे में हैं। विभाग ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी कर कहा है कि यदि बिजली बिल बाकी है, तो उसे जल्द जमा करें। साथ ही विभाग सूची अनुसार एक-एक कॉलेज का सत्यापन करा रहा है। बताया जा रहा है कि विद्युत कंपनी की सूची में स्कूल और तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है।