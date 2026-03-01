सोनार दुर्ग की घाटियों में जमी गुलाल, बढ़ा हादसों का खतरा: पर्यटक चिंतित, दुर्गवासी बोले- तत्काल हो धुलाई जरूरी

ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की सर्पिलाकार और चिकनी घाटियों में बिखरी गुलाल की मोटी परत दो दिन बाद भी जमी हुई है। इसके चलते राहगीरों और दुपहिया वाहन चालकों के फिसलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दुर्ग की हवा प्रोल, सूरज प्रोल और अखे प्रोल क्षेत्र की चढ़ाई वाली घाटियों में फिसलन इतनी बढ़ गई है कि लोगों को हर कदम बेहद सावधानी से रखना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन मार्गों से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। गुलाल के जमाव के कारण कई लोग गिर चुके हैं और दुपहिया वाहन चालक संतुलन खो बैठे हैं।