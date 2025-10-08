ग्वालियर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 73 पदक जीतकर बने ओवरऑल चैंपियन

किस संभाग ने कितने पदक जीते

अंडर-17 बालक वर्ग कराते ग्वालियर ने 12 स्वर्ण सहित 20 पदक जीते। भोपाल को 14 और इंदौर को 15 पदक मिले।

अंडर-19 बालक वर्ग में ग्वालियर ने 10 स्वर्ण और 6 रजत सहित 21 पदक अर्जित किए। भोपाल ने 16 और इंदौर ने 17 पदक हासिल किए।

अंडर-17 बालिका वर्ग में ग्वालियर ने 3 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित 15 पदक जीते, जबकि जबलपुर ने 10 पदक हासिल किए।

अंडर-19 बालिका वर्ग में उज्जैन ने 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते, वहीं ग्वालियर ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य सहित 15 पदक अपने नाम किए।