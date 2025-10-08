ग्वालियर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 73 पदक जीतकर बने ओवरऑल चैंपियन

राज्य स्तरीय शालेय -वुशू- कराते प्रतियोगिता
ग्वालियर. उत्कृष्ट विद्यालय मुरार में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय -वुशू- कराते एवं अंडर-17 व अंडर-19 बालक-बालिका प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को हुआ। कड़े मुकाबलों के बाद ऑल ओवर चैंपियनशिप ग्वालियर संभाग ने अपने नाम की। ग्वालियर ने कुल 31 स्वर्ण, 20 रजत और 22 कांस्य सहित 73 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
किस संभाग ने कितने पदक जीते
अंडर-17 बालक वर्ग कराते ग्वालियर ने 12 स्वर्ण सहित 20 पदक जीते। भोपाल को 14 और इंदौर को 15 पदक मिले।
अंडर-19 बालक वर्ग में ग्वालियर ने 10 स्वर्ण और 6 रजत सहित 21 पदक अर्जित किए। भोपाल ने 16 और इंदौर ने 17 पदक हासिल किए।
अंडर-17 बालिका वर्ग में ग्वालियर ने 3 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित 15 पदक जीते, जबकि जबलपुर ने 10 पदक हासिल किए।
अंडर-19 बालिका वर्ग में उज्जैन ने 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते, वहीं ग्वालियर ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य सहित 15 पदक अपने नाम किए।
ओवरऑल परिणाम
ग्वालियर संभाग: 31 स्वर्ण, 20 रजत, 22 कांस्य: कुल 73 पदक
भोपाल संभाग: 30 पदक
इंदौर संभाग :49 पदक
उज्जैन व जबलपुर क्रमश: 13 और 10 पदक
खिलाडिय़ों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया
समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता खिलाडिय़ों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल रहे। अध्यक्षता जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रियंका सतेंद्र धुरैया ने की। विशिष्ट अतिथि जीएसटी की असिस्टेंट कमिश्नर अनुराधा शर्मा और पूर्व जनपद अध्यक्ष बैजनाथ सिंह धुरैया उपस्थित रहे।
अतिथियों ने खिलाडिय़ों को पुरस्कृत करते हुए कहा, निरंतर संघर्ष और अनुशासन से ही खेलों में सफलता मिलती है। कार्यक्रम में जिला खेल अधिकारी आरके सिंह विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य और खेल अधिकारी मौजूद रहे।
