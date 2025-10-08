Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

ग्वालियर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 73 पदक जीतकर बने ओवरऑल चैंपियन

राज्य स्तरीय शालेय -वुशू- कराते प्रतियोगिता

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Oct 08, 2025

राज्य स्तरीय शालेय -वुशू- कराते प्रतियोगिता

राज्य स्तरीय शालेय -वुशू- कराते प्रतियोगिता

ग्वालियर. उत्कृष्ट विद्यालय मुरार में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय -वुशू- कराते एवं अंडर-17 व अंडर-19 बालक-बालिका प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को हुआ। कड़े मुकाबलों के बाद ऑल ओवर चैंपियनशिप ग्वालियर संभाग ने अपने नाम की। ग्वालियर ने कुल 31 स्वर्ण, 20 रजत और 22 कांस्य सहित 73 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

किस संभाग ने कितने पदक जीते
अंडर-17 बालक वर्ग कराते ग्वालियर ने 12 स्वर्ण सहित 20 पदक जीते। भोपाल को 14 और इंदौर को 15 पदक मिले।
अंडर-19 बालक वर्ग में ग्वालियर ने 10 स्वर्ण और 6 रजत सहित 21 पदक अर्जित किए। भोपाल ने 16 और इंदौर ने 17 पदक हासिल किए।
अंडर-17 बालिका वर्ग में ग्वालियर ने 3 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित 15 पदक जीते, जबकि जबलपुर ने 10 पदक हासिल किए।
अंडर-19 बालिका वर्ग में उज्जैन ने 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते, वहीं ग्वालियर ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य सहित 15 पदक अपने नाम किए।

ओवरऑल परिणाम
ग्वालियर संभाग: 31 स्वर्ण, 20 रजत, 22 कांस्य: कुल 73 पदक
भोपाल संभाग: 30 पदक
इंदौर संभाग :49 पदक
उज्जैन व जबलपुर क्रमश: 13 और 10 पदक

खिलाडिय़ों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया

समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता खिलाडिय़ों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल रहे। अध्यक्षता जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रियंका सतेंद्र धुरैया ने की। विशिष्ट अतिथि जीएसटी की असिस्टेंट कमिश्नर अनुराधा शर्मा और पूर्व जनपद अध्यक्ष बैजनाथ सिंह धुरैया उपस्थित रहे।
अतिथियों ने खिलाडिय़ों को पुरस्कृत करते हुए कहा, निरंतर संघर्ष और अनुशासन से ही खेलों में सफलता मिलती है। कार्यक्रम में जिला खेल अधिकारी आरके सिंह विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य और खेल अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Updated on:

08 Oct 2025 09:56 pm

Published on:

08 Oct 2025 09:55 pm

Hindi News / News Bulletin / ग्वालियर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 73 पदक जीतकर बने ओवरऑल चैंपियन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

एमपी में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक दिन में पकड़े 6 रिश्वतखोर

bribe
भोपाल

Rajasthan: पत्नी और 3 बच्चों के साथ युवक के इंदिरा नहर में कूदने की आशंका, इलाके में फैली सनसनी… SDRF तलाश में जुटी

Indira Gandhi Canal
श्री गंगानगर

एमपी में नगर परिषद अध्यक्ष को हटाया, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Gwalior High Court removes Sheopur Municipal Council President Renu Garg
ग्वालियर

वायु की ‘शक्ति’ व अचूक रणनीति- ऑन टाइम, ऑन टारगेट… एवरी टाइम

जैसलमेर

जिला प्रशासन ने जल-स्रोतों एवं ओरण का शुरू किया सर्वे

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.