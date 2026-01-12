एमपी में ‘पड़ोसी’ ने किया तीन साल की बच्ची से रेप, गंभीर हालत में मिली मासूम

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां खिमलासा थाना क्षेत्र आने वाले एक गांव में 27 वर्षीय युवक ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसे सागर बीएमसी में इलाज के लिए भेजा गया है।



जानकारी के अनुसार, खिमलासा थाना क्षेत्र आने वाले एक गांव में एक तीन साल की बच्ची के पिता रविवार को काम करने के लिए गए थे और बच्ची घर के पास खेल रही थी। पास में रहने वाला एक युवक उसे उठाकर वहां से कुछ दूर ले गया, जहां पर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसकी जानकारी लगते ही बच्ची की मां मौके पर पहुंची, तो वहां पर उनकी बेटी लहुलुहान स्थिति में पड़ी थी।