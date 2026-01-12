12 जनवरी 2026,

सागर

एमपी में ‘पड़ोसी’ ने किया तीन साल की बच्ची से रेप, गंभीर हालत में मिली मासूम

MP News: मध्यप्रदेश के बीना से तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

सागर

Himanshu Singh

Jan 12, 2026

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां खिमलासा थाना क्षेत्र आने वाले एक गांव में 27 वर्षीय युवक ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसे सागर बीएमसी में इलाज के लिए भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार, खिमलासा थाना क्षेत्र आने वाले एक गांव में एक तीन साल की बच्ची के पिता रविवार को काम करने के लिए गए थे और बच्ची घर के पास खेल रही थी। पास में रहने वाला एक युवक उसे उठाकर वहां से कुछ दूर ले गया, जहां पर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसकी जानकारी लगते ही बच्ची की मां मौके पर पहुंची, तो वहां पर उनकी बेटी लहुलुहान स्थिति में पड़ी थी।

आरोपी हुआ गिरफ्तार

इसकी जानकारी महिला ने अपने जेठ को दी और बेटी को लेकर थाने पहुंची। जहां से उसे मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल खुरई भेजा गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे बीएमसी सागर भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 65(2) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

Published on:

12 Jan 2026 04:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एमपी में ‘पड़ोसी’ ने किया तीन साल की बच्ची से रेप, गंभीर हालत में मिली मासूम

