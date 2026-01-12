Nyaya Setu WhatsApp Number: मोबाइल में अभी सेव कर लें यह सरकारी नंबर, कानूनी पेंच फंसने पर मिनटों में करेगा मदद

इस पहल का नाम न्याय सेतु (Nyaya Setu) है। जैसा इसका नाम है, वैसा ही इसका काम है। यह आपको और न्याय व्यवस्था को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत, कानून और न्याय मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि अब इंसाफ पाने के लिए किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।