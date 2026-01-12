Nyaya Setu WhatsApp Number: मोबाइल में अभी सेव कर लें यह सरकारी नंबर, कानूनी पेंच फंसने पर मिनटों में करेगा मदद

Nyaya Setu WhatsApp Number (Image: Gemini)
Nyaya Setu WhatsApp Number: कानूनी पचड़ों में फंसना कोई नहीं चाहता। लेकिन जब मुसीबत आती है, तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि सही वकील ढूंढना और उनकी भारी-भरकम फीस। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे अधिकार क्या हैं या कोर्ट में चल रहे हमारे केस में अगली तारीख कब है।
अगर आप भी कभी ऐसी उलझन में फंसे हैं, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आपके स्मार्टफोन में मौजूद WhatsApp अब आपका वकील बन सकता है। जी हां, सरकार ने आम आदमी के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की है, जो घर बैठे आपकी कानूनी गुत्थियां सुलझा देगी।
इस पहल का नाम न्याय सेतु (Nyaya Setu) है। जैसा इसका नाम है, वैसा ही इसका काम है। यह आपको और न्याय व्यवस्था को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत, कानून और न्याय मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि अब इंसाफ पाने के लिए किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
अगस्त 2024 में शुरू हुई इस सुविधा को अब और भी हाई-टेक बना दिया गया है। पहले इसके लिए वेबसाइट खंगालनी पड़ती थी, लेकिन अब यह सर्विस सीधे WhatsApp पर आ गई है। यानी जिस ऐप पर आप दोस्तों से चैट करते हैं, उसी पर अब कानूनी सलाह भी मिलेगी।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने फोन की मेमोरी भरने की जरूरत नहीं है। कोई भारी-भरकम ऐप डाउनलोड नहीं करना है। बस अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक सरकारी नंबर सेव करना है। वो नंबर 7217711814 है।
यह सिस्टम इतना आसान बनाया गया है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बस ये स्टेप्स फॉलो करें।
आपके सामने तीन विकल्प (Options) आएंगे।
अब आपको जो भी मदद चाहिए, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अपनी परेशानी बताएं।
इस चैटबॉट के जरिए आप फ्री में जान सकते हैं कि आपके कोर्ट केस का स्टेटस क्या है? सरकार की कौन सी कानूनी योजनाएं आपके काम आ सकती हैं? या फिर अगर आप किसी कानूनी पेंच में फंस गए हैं, तो एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं।
तो देर किस बात की? इस नंबर को अभी सेव कर लीजिए, क्योंकि मुसीबत बताकर नहीं आती, लेकिन यह नंबर उस वक्त आपके बहुत काम आएगा।
