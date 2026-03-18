नवरात्र से पहले देवास की माता टेकरी पर हाईटेक सुरक्षा और विशेष सुविधाएं

देवास. चैत्र नवरात्र से पहले माता टेकरी इस बार आस्था, सुविधा और सुरक्षा का अनोखा संगम बनकर तैयार हो रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए पहली बार टेकरी पर पानी के फव्वारे वाले पंखे लगाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को ठंडक का अहसास कराएंगे। इसके साथ ही 15 से अधिक कूलर भी विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं, ताकि दर्शन के लिए आने वाले हजारों भक्तों को राहत मिल सके। सुरक्षा के लिहाज से भी टेकरी को पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है। टेकरी पर लगे 72 सीसीटीवी कैमरों के साथ शहर के प्रमुख स्थानों के 50 से अधिक कैमरों को जोडकऱ एकीकृत निगरानी व्यवस्था तैयार की गई है। इन सभी कैमरों की मॉनिटरिंग टेकरी स्थित कंट्रोल रूम से की जाएगी। इस बार माता टेकरी पर नवरात्र केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं और हाईटेक सुरक्षा का भी अनुभव कराएगा। प्रशासन की तैयारियां श्रद्धालुओं को आस्था के साथ आराम और सुरक्षित माहौल देने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।