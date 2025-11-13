वारंट लौटाने पर हाईकोर्ट सख्त, 15 मिनट में आरोपी घर से गिरफ्तार, एएसआई निलंबित अवमानना नोटिस भी जारी

दरअसल मामला भगवानदास बनाम देवाराम, देवी सिंह के बीच का है। देवाराम, देवी सिंह ने कोर्ट की रोक के बाद संपत्ति का विक्रय कर दिया। इसको लेकर भगवान दास ने अवमानना का केस लगाया है। इस प्रकरण में देवी सिंह को उपस्थित होना था, लेकिन वह न्यायालय में नहीं आ रहे थे, जिसके चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को साफ निर्देश दिए थे कि देवी सिंह कुशवाह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट किसी भी हाल में वापस न लौटे और पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि वारंट हर हाल में तामील हो। बावजूद इसके, 11 नवंबर 2025 को पुलिस स्टेशन डबरा सिटी की ओर से रिपोर्ट भेजी गई कि देवी सिंह घर पर नहीं मिला और वारंट वापस कर दिया गया। बुधवार को सुबह जब मामला सुना गया तो अदालत ने राज्य सरकार के वकील को आदेश की पिछली शर्तें याद दिलाईं। इस पर कुछ समय लेकर सरकार की ओर से बताया गया कि देवी सिंह कुशवाह को उसके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्वालियर द्वारा एएसआई गोवर्धन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू होगी और जांच पूरी होने तक निलंबन वापस नहीं किया जाएगा।