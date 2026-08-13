नवजात शिशुओं में एचआईवी खत्म करने का दावा: तीन जगह इलाज से मिली बड़ी कामयाबी

इस प्रयोग की सबसे अहम बात इसका समय था। नवजात गैर-मानव प्राइमेट्स को संक्रमण के 72 घंटे के भीतर संयुक्त उपचार दिया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक, संक्रमण के शुरुआती दिनों में शरीर के भीतर वायरस और प्रतिरक्षा तंत्र के बीच बेहद तेज़ बदलाव होते हैं। संभव है कि इसी दौरान वायरस को अलग-अलग दिशाओं से घेरने का मौका सबसे प्रभावी हो। प्रोफेसर जोनाह साचा के मुताबिक, टीम यह भी जानना चाहती है कि क्या यही रणनीति संक्रमण के एक या दो सप्ताह बाद भी काम कर सकती है। अभी इसका जवाब नहीं मिला है।