छत्तीसगढ़ में लाइन परिचारकों के मानदेय में इजाफा, अब पेट्रोल भत्ता भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का निर्णय

इसके पूर्व अब तक लाइन परिचारकों को 14645 रुपए प्रतिमाह का फिक्स मानदेय दिया जा रहा था, यह अब 19366 रुपए प्रतिमाह तक कर दिया गया है। इस तरह उनके मासिक मानदेय में 4721 रुपए की सीधी बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। अब कंपनी आवश्यकतानुसार एवं कार्य मूल्यांकन में योग्य पाए जाने पर संविदा सेवा अवधि को एक-एक वर्ष के स्लैब में विस्तारित किया जा सकेगा। अनुभव की गणना प्रथम नियुक्ति आदेश के ज्वॉइनिंग दिनांक से की जाएगी। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने के लिए अंशदान भी लिया जाएगा तथा नियुक्ता का अंशदान भी नियमानुसार देय होगा।