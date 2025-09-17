Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

‘मैंने बेटा खो दिया… काश, वे उसे नजदीक के अस्पताल ले गए होते’

देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार को बीएमडब्ल्यू की टक्कर से वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई। उनकी पत्नी संदीप कौर घायल हैं। दोनों बाइक पर थे व गुरुद्वारा बंगला साहिब से लौट रहे थे। कार गगनप्रीत मक्कड़ चला रही थीं, कार में पति परिक्षित [&hellip;]

भारत

Nitin Kumar

Sep 17, 2025

Delhi BMW accident finance ministry officer navjot singh death case Female driver Gaganpreet not drunk lawyer clarified on FIR
दिल्ली में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह को टक्कर मारने के मामले में नया खुलासा।

देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार को बीएमडब्ल्यू की टक्कर से वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई। उनकी पत्नी संदीप कौर घायल हैं। दोनों बाइक पर थे व गुरुद्वारा बंगला साहिब से लौट रहे थे। कार गगनप्रीत मक्कड़ चला रही थीं, कार में पति परिक्षित और बच्चे भी थे। गगनप्रीत को सोमवार को घटनास्थल से करीब 19 किमी दूर जीटीबी नगर के न्यूलाइफ अस्पताल से हिरासत में लिया गया, जहां वह नवजोत व संदीप को इसलिए ले गई क्योंकि उसके पिता की वहां जान-पहचान है। गगनप्रीत पर गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने व लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराएं लगाई गई हैं।

नवजोत के पिता, सेवानिवृत्त फ्लाइंग ऑफिसर 80 वर्षीय बलवंत सिंह ने कहा, ‘अगर वे उसे किसी नजदीकी अस्पताल ले जाते और वह बच जाता, तो हम उन्हें माफ कर देते। पर वे उसे वहीं (जीटीबी नगर के न्यूलाइफ) ले गए। वजह चाहे जो भी रही हो, मैंने अपना बेटा खो दिया है।’

‘गगनप्रीत ने मां की बात को अनसुना कर दिया’

नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने कहा कि अगर पिता को नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने जानबूझकर घायलों को अपने जानकारों के अस्पताल में भर्ती कराया। पत्नी संदीप कौर ने भी बयान दिया कि बेहोशी से उठने पर उन्होंने गगनप्रीत से नजदीक के अस्पताल ले चलने की गुजारिश की, पर उनकी बात अनसुनी कर दी गई। परिवार का कहना है कि हादसे ने उनके जीवन को तोड़ दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 12:47 am

Hindi News / News Bulletin / ‘मैंने बेटा खो दिया… काश, वे उसे नजदीक के अस्पताल ले गए होते’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.