‘मैंने बेटा खो दिया… काश, वे उसे नजदीक के अस्पताल ले गए होते’

देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार को बीएमडब्ल्यू की टक्कर से वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई। उनकी पत्नी संदीप कौर घायल हैं। दोनों बाइक पर थे व गुरुद्वारा बंगला साहिब से लौट रहे थे। कार गगनप्रीत मक्कड़ चला रही थीं, कार में पति परिक्षित और बच्चे भी थे। गगनप्रीत को सोमवार को घटनास्थल से करीब 19 किमी दूर जीटीबी नगर के न्यूलाइफ अस्पताल से हिरासत में लिया गया, जहां वह नवजोत व संदीप को इसलिए ले गई क्योंकि उसके पिता की वहां जान-पहचान है। गगनप्रीत पर गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने व लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराएं लगाई गई हैं।