29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

चंदननगर चौराहे पर 48 करोड़ खर्च कर आइडीए बनाएगा ओवर ब्रिज

आइडीए की बजट बैठक कल : सिंहस्थ को देखते हुए कई निर्माण के प्रस्ताव रहेंगे शामिल

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Hussain Ali

Mar 29, 2026

इंदौर. आइडीए की बजट बैठक 30 मार्च को होने जा रही है। पिछले साल करीब 1400 करोड का बजट था, लेकिन इस बार इससे कम राशि का रहेगा। इसमें चंदननगर चौराहे पर 48 करोड़ खर्च कर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सिंहस्थ को देखते हुए एमआर-10 का ब्रिज, एमआर-12 सड़क के लिए राशि आवंटित की जाएगी ताकि काम जल्दी हो सके।

अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद बजट बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें सिंहस्थ को देखते हुए कई प्रस्ताव रखे जाने हैं। आइडीए की एमआर-11 व एमआर-12 सड़क काफी समय से प्रस्तावित है। एमआर-12 में एक बड़ी बस्ती बाधक है, जिसमें एक हजार से ज्यादा आवास हटाए जाने हैं। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत बनाई जाने वाली बिल्डिंग में स्थान देने का प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सिंहस्थ को देखते हुए दोनों मेजर सड़कों का निर्माण पूर्ण करना आइडीए का लक्ष्य है। आइडीए के पास विकास कार्य करने के लिए काफी बजट है, जिसके तहत कई स्थानों पर ओवर ब्रिज बनाने का फैसला हो सकता है। आइडीए ने सड़क सुरक्षा समिति से प्रस्ताव मांगे हैं। पीपल्याहाना से बायपास को जोड़ने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर के पुराने प्रस्ताव को बैठक में रखा जा सकता है।विधायक ने दिया राजीव गांधी चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव

आइडीए ने ट्रैफिक की परेशानी को देखते हुए चंदननगर चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाने का फैसला लिया है, जिसका प्रस्ताव बैठक में रहेगा। ब्रिज बनाने और अंदरूनी पाइप लाइनों को शिफ्ट करने में करीब 48 करोड़ रुपए खर्च प्रस्तावित है। फैसले के बाद टेंडर जारी कर दिया जाएगा। विधायक मधु वर्मा ने ट्रैफिक की परेशानी को देखते हुए राजीव गांधी चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया है। यहां आइडीए की एमआर-3 योजना पहले से ही प्रस्तावित है, जो पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि, अभी इस ब्रिज को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। आइडीए को सड़क सुरक्षा समिति के प्रस्ताव का इंतजार है।

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Mar 2026 08:21 pm

Hindi News / News Bulletin / चंदननगर चौराहे पर 48 करोड़ खर्च कर आइडीए बनाएगा ओवर ब्रिज

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

हनुमान जयंती की तैयारी में भगवामय हुआ गंज

बेतुल

खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर से घर में भड़की आग, मकान मालिक गंभीर घायल

tikamgarh
टीकमगढ़

पेयजल संकट की आशंका के बीच जागा नगर पालिका अमला

betul news
बेतुल

हरियाली को संबल: युवाओं ने बहाया पसीना, श्रम की बूंदों से खिल उठे पौधे

पशु मेला मैदान में श्रमदान करते ​एनसीसी केडेट्स
नागौर

सताधार धाम में बायोगैस पर बनता है रोजाना 10 हजार श्रद्धालुओं का भोजन

Satadhar
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.