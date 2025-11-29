झुंझुनूं वालों को कोई समस्या है तो 8306002128 नम्बर पर लिखकर भेजें

झुंझुनूं में जानकारी देते प्राधिकरण के सचिव डाॅ महेन्द्र सिंह सोलंकी।
आपके घर या क्षेत्र में बिजली , पानी, परिवहन समेत नौ प्रकार की कोई भी शिकायत व समस्या है तो अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसके लिए आपको केवल 8306002128 नम्बर पर लिखित में शिकायत भेजनी है। इसके बाद प्राधिकरण इसका समाधान करवाएगा।
झुंझुनूं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. महेन्द्र सिंह सोलंकी ने पत्रकारों को बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि छह माह या इससे कम समय में समस्या का समाधान किया जाए। खास बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं होगी। यह फैसला डिक्री के रूप में काम करेगा। साथ ही वकील की सुविधा फ्री दिलाई जाएगी।
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, भू-सम्पदा, एलपीजी जैसी सेवाओं—से संबंधित शिकायतों का तेज़, सरल और प्रभावी तरीके से निवारण किया जाएगा। लंबे समय तक पानी न मिलना, बिल/मीटर की त्रुटियां, दूषित जल आपूर्ति, बिजली के अधिक बिल, बार-बार कटौती, नए कनेक्शन में देरी, सरकारी बस/रेल में टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना, सेवाओं की अनियमितता, अस्पतालों में उपचार व दवाओं में देरी, गंभीर चिकित्सीय लापरवाही, सफाई व सीवरेज संबंधी परेशानियां, स्ट्रीट लाइट खराब होना, बैंक व बीमा सेवाओं में त्रुटियां, ऋण प्रक्रिया में देरी, बीमा क्लेम समय पर न मिलना, शहरी स्वच्छता व कचरा प्रबंधन जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
