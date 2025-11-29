झुंझुनूं वालों को कोई समस्या है तो 8306002128 नम्बर पर लिखकर भेजें

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, भू-सम्पदा, एलपीजी जैसी सेवाओं—से संबंधित शिकायतों का तेज़, सरल और प्रभावी तरीके से निवारण किया जाएगा। लंबे समय तक पानी न मिलना, बिल/मीटर की त्रुटियां, दूषित जल आपूर्ति, बिजली के अधिक बिल, बार-बार कटौती, नए कनेक्शन में देरी, सरकारी बस/रेल में टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना, सेवाओं की अनियमितता, अस्पतालों में उपचार व दवाओं में देरी, गंभीर चिकित्सीय लापरवाही, सफाई व सीवरेज संबंधी परेशानियां, स्ट्रीट लाइट खराब होना, बैंक व बीमा सेवाओं में त्रुटियां, ऋण प्रक्रिया में देरी, बीमा क्लेम समय पर न मिलना, शहरी स्वच्छता व कचरा प्रबंधन जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।