खबर का असर: दो जगह छापेमारी में मिला 357 बोरी नकली डीएपी, पैकिंग के लिए रखी खाली बोरियां, सिलाई मशीन भी पकड़ाई

जिले में नकली खाद के कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के खौप गांव और छतरपुर शहर के पास चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पास एक मकान में छापेमारी कर 357 बोरी नकली डीएपी पकड़ी है। पहली कार्रवाई खौप गांव स्थित वेयरहाउस में हुई, जहां पर छापेमारी में 57 बोरी नई पैकिंग में नकली डीएपी खाद, लगभग 60 बोरी कच्चा माल, 1000 से अधिक खाली बोरी, पैकेजिंग और सिलाई की मशीनें जब्त की। वहीं, मंगलवार की दोपहर दूसरी कार्रवाई करते हुए इसी टीम ने चंद्रपुरा में नकली खाद का 300 बोरी का स्टॉक जब्त किया गया है। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा रही है।