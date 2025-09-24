Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

खबर का असर: दो जगह छापेमारी में मिला 357 बोरी नकली डीएपी, पैकिंग के लिए रखी खाली बोरियां, सिलाई मशीन भी पकड़ाई

60 बोरी कच्चा माल, 1000 से अधिक खाली बोरी, पैकेजिंग और सिलाई की मशीनें जब्त की। वहीं, मंगलवार की दोपहर दूसरी कार्रवाई करते हुए इसी टीम ने चंद्रपुरा में नकली खाद का 300 बोरी का स्टॉक जब्त किया गया है।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Sep 24, 2025

fake dap
नकली डीएपी

जिले में नकली खाद के कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के खौप गांव और छतरपुर शहर के पास चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पास एक मकान में छापेमारी कर 357 बोरी नकली डीएपी पकड़ी है। पहली कार्रवाई खौप गांव स्थित वेयरहाउस में हुई, जहां पर छापेमारी में 57 बोरी नई पैकिंग में नकली डीएपी खाद, लगभग 60 बोरी कच्चा माल, 1000 से अधिक खाली बोरी, पैकेजिंग और सिलाई की मशीनें जब्त की। वहीं, मंगलवार की दोपहर दूसरी कार्रवाई करते हुए इसी टीम ने चंद्रपुरा में नकली खाद का 300 बोरी का स्टॉक जब्त किया गया है। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा रही है।

खौंप में रात में छापेमारी

एसडीएम अखिल राठौर के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, कृषि विभाग और पंचायत कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने खौंप गांव के गोदाम में सोमवार की आधी रात छापेमारी की और नकली खाद मिलने पर गोदाम को सील कर दिया और मामले में संचालक आदित्य पुत्र रामनारायण पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

खेतों में संकट और किसानों की परेशानी

जिले में खाद की कमी और कालाबाजारी को लेकर किसान पिछले काफी समय से परेशान हैं। पिछले साल भी उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में नकली खाद जिले में बेची गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस साल भी किसानों को नकली खाद बेची जा रही है। इस संबंध में पत्रिका ने 11 सिंतबर के अंक में प्रमुखता से प्रशासन व किसानों को सर्तक किया, जिसके बाद प्रशासन की टीम लगातार नकली खाद के कारोबार पर नजर रखे थी, जिसके चलते उन्हें सफलता मिली है।

आईपीएल के नाम पर नकली खाद की पैकिंग

जांच में यह भी सामने आया कि वेयरहाउस में आईपीएल कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर नकली पैकिंग की जा रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि यह कार्य योजनाबद्ध और संगठित तरीके से किया जा रहा था। मौके पर मौजूद स्टॉक को पुलिस की निगरानी में रखा गया और पूरे वेयरहाउस को सील कर दिया गया।

आगे की कार्रवाई

एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि टीम गठित कर पूरी जांच की जा रही है। मिली जानकारी के आधार पर गोदाम सील कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, एफआईआर दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Sept 2025 10:42 am

Hindi News / News Bulletin / खबर का असर: दो जगह छापेमारी में मिला 357 बोरी नकली डीएपी, पैकिंग के लिए रखी खाली बोरियां, सिलाई मशीन भी पकड़ाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.