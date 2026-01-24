नागौर में 15 सालों में बदली समाज की तस्वीर, बालिकाओं का परचम

कुचामन सिटी के निकटवर्ती परेवड़ी गांव की बेटी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निर्मला भाटी बावरी का नाम खो-खोल खेल में अर्जुन अवार्ड के लिए नामित हुआ है। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित अर्जुन अवॉर्ड के लिए राजस्थान के तीन खिलाडिय़ों को नामित किया गया है, जिनमें एक नाम अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निर्मला भाटी का है। निर्मला भाटी केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय खो-खो की रणनीतिक पहचान बन चुकी हैं। उनके नेतृत्व और संतुलित खेल ने भारत को विश्व चैंपियन बनाने में निर्णायक योगदान दिया। निर्मला ने सीमित संसाधनों के बीच संघर्षपूर्ण राह तय की। एशियन चैंपियनशिप से लेकर नेपाल-भारत सीरीज और वल्र्ड कप तक, निर्मला ने हर मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह साबित किया कि भारतीय महिलाएं किसी भी खेल में पीछे नहीं हैं।