नरसिंहपुर जिले में धान खरीदी के पंजीयन में तीन तहसीलें आगे, तीन पिछड़ी

paddy at the support priceनरसिंहपुर. जिले में एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। नागरिक आपूर्ति निगम ने दावा किया है कि सर्वेयरों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है तथा खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं। इस वर्ष अब तक 37 खरीदी केंद्र निर्धारित किए जा चुके हैं, वहीं आवश्यकता के आधार पर केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले की तीन तहसीलों में किसानों ने जहां अधिक पंजीयन कराए हैं वहीं तीन तहसीलों में किसानों की संख्या बेहद कम है।

जिले में गाडरवारा, गोटेगांव और साईंखेड़ा तहसीलों में पंजीयन करने वाले किसान सर्वाधिक हैं, जबकि नरसिंहपुर, करेली और तेंदूखेड़ा तहसीलें पंजीयन के मामले में पीछे हैं। गाडरवारा क्षेत्र में धान उत्पादक किसान अपनी फसल के विक्रय के लिए मुख्यत: गाडरवारा मंडी पर ही निर्भर रहते हैं, जिसका एक प्रमुख कारण सालीचौका मंडी का सुचारु रूप से न चल पाना है। साईंखेड़ा क्षेत्र के किसान वर्षों से स्थायी मंडी संचालन की मांग कर रहे हैं। कई किसान ऐसे भी हैं जो बेहतर व्यवस्था की तलाश में पड़ोसी जिले नर्मदापुरम की पिपरिया मंडी तक धान बेचने जाते हैं। कुछ मंडियों में वर्तमान में धान की अच्छी आवक बनी हुई है।

एक सैंकड़ा सर्वेयरों को दिया प्रशिक्षण

नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंधक ने बताया कि धान खरीदी के लिए करीब 100 सर्वेयरों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। बारदाना भी पर्याप्त है। खरीदी केंद्र बढऩे की संभावना है इसलिए सर्वेयरों को विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी केंद्र गोदाम स्तरीय रहेंगे और हर केंद्र पर दो-दो सर्वेयर नियुक्त होंगे।

तहसीलवार पंजीकृत किसान

तहसील पंजीकृत किसान

गाडरवारा -7559

गोटेगांव -4231

साईंखेड़ा -3248

नरसिंहपुर -659

करेली -456