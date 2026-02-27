रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी; अब सफर होगा और भी ज्यादा आसान…केंद्र सरकार ने 871 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर दिखाई हरी झंडी

इन परियोजनाओं से वंदे भारत और एलएचबी जैसी आधुनिक ट्रेनों के संचालन और रखरखाव को बड़ी मजबूती मिलेगी। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मंजूरी को रेलवे को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बताया है। इस तरह के निवेश से देश में आधुनिक, तेज और उच्च क्षमता वाला रेलवे नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों और उद्योग दोनों को फायदा होगा।