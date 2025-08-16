Patrika LogoSwitch to English

पहल: २५ घर वाले मोहल्ले को एक किमी दूर गांव से जोडऩे बनाई जाएगी सड़कें: प्रभारी मंत्री

-दस महीने बाद जिले में हुई योजना समिति की बैठक, प्रभारी मंत्र ने स्कूल, कॉलेज, बिजली व ग्राम सड़क जैसे विषयों पर रखी अपनी बात। -जिले में बाढ़ आपदा को लेकर कलेक्टर के प्रयासों की सराहना।

दमोह

Aakash Tiwari

Aug 16, 2025

दमोह. १० महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जिला योजना समिति की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार गुरुवार को पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक ली। उन्होंने जिले में आई बाढ़ आपदा के संबंध में चर्चा की। साथ ही प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
पहली बैठक में उन्होंने स्कूल, कॉलेज, बिजली व ग्रामीण सड़क जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वहीं, उन्होंने दूसरी बैठक में विजन डाक्यूमेंट के संबंध में विस्तार से चर्चा किए जाने की बात कही।
बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, भाजपा जिलध्यक्ष श्याम शिवहरे, विधायक हटा उमादेवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटैल, सत्येन्द्र सिंह, लोकेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।
प्रभारी मंत्री परमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के जो राजस्व ग्राम बन चुके थे, जिन ग्रामो की आबादी 200 से ऊपर थी। उन ग्रामों की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग बन गई है या प्रक्रिया में हैं। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जो मुहल्ले है, जिनमें 25 घर बसे हैं, लेकिन वह गांव से 01 किलोमीटर दूर जंगल में रहने लगे हैं, तो उनको भी हम पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में निर्णय कर लिया है, तो आगे जाकर वह कार्यविधियां नीचे तक आएगी तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी गांव चाहे वह राजस्व ग्राम हो या मंजरा टोला सभी को पक्की सड़क से जोड़ेंगे।
स्कूल:-लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सांदीपनि स्कूल में किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है। सभी को यहां प्रवेश दिया जाता है। मध्य प्रदेश में दसवीं, बारहवीं की प्राइवेट सेक्टर से परिणाम बेहतर रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा अधिकारी स्कूलों में निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सार्थक एप लागू किया है। उसमें उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। प्रभारी मंत्री कहा शिक्षा के साथ समझौता नहीं शैक्षणिक सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा सरकार ने स्कूलों में फर्नीचर आदि सभी व्यवस्थाएं बेहतर कर रखी है। प्रदेश में 3.30 लाख शिक्षक है, लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कॉलेज:-पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की 40 एकड़ जमीन पर बनेगी कार्ययोजना
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री परमार ने महाविद्यालयों के बारे में जानकारी लेते हुए लीड कॉलेज के प्राचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर भी चर्चा कर की। इस दौरान जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पास 40 एकड़ जमीन है। उन्होंने इसकी कार्य योजना के संबंध में अवगत कराया।
बिजली:-स्मार्ट के संबंध में भ्रांतियां दूर करें
जिले की प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा ट्रांसफार्मर समय सीमा में बदले जाएं। किसानों को ट्रांसफार्मर खराब होने पर किसी तरह की परेशानी ना हो अधिकारी सुनिश्चित करें। स्मार्ट मीटर के संबंध में कहा लोगों में जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। लोगों के प्रश्नों और शंकाओं का समाधान किया जाए। प्रभारी मंत्री परमार ने खेतों में विद्युत आपूर्ति और टेंपरेरी कनेक्शन के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा सरकार टेंपरेरी कनेक्शन धारी किसानों के यहां सोलर पैनल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा एक साथ अस्थाई कनेक्शन लेने वाले किसानों को प्राथमिकता से सोलर पैनल दिए जाएंगे।

Published on:

16 Aug 2025 11:50 am

Hindi News / News Bulletin / पहल: २५ घर वाले मोहल्ले को एक किमी दूर गांव से जोडऩे बनाई जाएगी सड़कें: प्रभारी मंत्री

