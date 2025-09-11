सीएचसी में नहीं हो रही जांचें, परिजनों ने जताया रोष

सीबीसी मशीन खराब

अतिवृष्टि मे चिकित्सालय के निशुल्क जांच योजना कक्ष में पानी भरने से सीबीसी जांच मशीन खराब हो गई थी, जिसको इंजीनियर द्वारा ठीक किया मशीन खराब होने से सीबीसी की जांचे नहीं हो रही थी। चिकित्सालय में जांच कक्ष को बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इस बारे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द देई चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सक घनश्याम अग्रवाल ने बताया कि बायो केमिस्ट्री वाली जांचे मशीन खराब होने से नहीं हो रही अन्य हो रही है मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है।