सीएचसी में नहीं हो रही जांचें, परिजनों ने जताया रोष

देई. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देई में रक्त संबंधी जांच नहीं होने से मरीजों व तीमारदारों ने रोष जताया है। मरीजों ने बताया कि चिकित्सालय में निर्धांरित जांच नहीं होने से बाजार में मंहगे दामों में जांचे करवानी पड़ रही है। क्षेत्र के चीता की झौंपडियां गांव निवासी मायाराम मीणा ने बताया कि चिकित्सालय मे उनकी सिर्फ सीबीसी जांच हुई विडाल टेस्ट व एक अन्य जांच बाहर लैब से करवानी पड रही है।
बीस दिन पहले भी अस्पताल में मशीन खराब बताई गई थी, जो आज तक ठीक नही हुई। मामले से बूंदी सीएमएचओ को अवगत करवाया गया है। देई निवासी निहालचंद जैन ने बताया कि चिकित्सालय में एक भी जांच नहीं होने से चिकित्सालय के बाहर लैब में रुपए देकर जांच करवानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने चिकित्सालय में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में शामिल जांचों की सुविधा को सुचारू रूप से शुरू करवाने की मांग की है।
सीबीसी मशीन खराब
अतिवृष्टि मे चिकित्सालय के निशुल्क जांच योजना कक्ष में पानी भरने से सीबीसी जांच मशीन खराब हो गई थी, जिसको इंजीनियर द्वारा ठीक किया मशीन खराब होने से सीबीसी की जांचे नहीं हो रही थी। चिकित्सालय में जांच कक्ष को बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इस बारे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द देई चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सक घनश्याम अग्रवाल ने बताया कि बायो केमिस्ट्री वाली जांचे मशीन खराब होने से नहीं हो रही अन्य हो रही है मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है।