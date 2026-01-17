जयपुर नगर निगम के किशनपोल जोन में बड़ी कार्रवाई, पांच अवैध निर्माण सील

यहां हुई कार्रवाई

सील किए गए निर्माणों में जोगीमल का टीबा, रामगंज बाजार क्षेत्र में जी+4 व जी+3 मंजिला निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा इसी क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर जी+1 और जी+2 मंजिला अवैध निर्माण को भी सील किया गया। नाहरगढ़ रोड, जयपुर में एक आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया।