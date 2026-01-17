जयपुर नगर निगम के किशनपोल जोन में बड़ी कार्रवाई, पांच अवैध निर्माण सील

जयपुर। नगर निगम जयपुर के किशनपोल जोन में शनिवार तड़के अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। लगातार नोटिस जारी करने और समझाइश के बावजूद निर्माणकर्ता नियमों की अनदेखी कर रहे थे। नगर निगम ने पांच अवैध निर्माणों को सील कर दिया।
जोन उपायुक्त के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में निगम के भवन शाखा, पुलिस जाप्ता और अन्य संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। किशनपोल जोन क्षेत्र में बाजार क्षेत्र एवं आवासीय इलाकों में बिना अनुमति किए जा रहे निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने आमजन से अपील की है कि निर्माण कार्य से पहले आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यहां हुई कार्रवाई
सील किए गए निर्माणों में जोगीमल का टीबा, रामगंज बाजार क्षेत्र में जी+4 व जी+3 मंजिला निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा इसी क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर जी+1 और जी+2 मंजिला अवैध निर्माण को भी सील किया गया। नाहरगढ़ रोड, जयपुर में एक आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया।
