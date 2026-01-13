जयपुर में इस बार गर्मियों में आएगा जल संकट,सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में आई तकनीकी खराबी

जयपुर. सर्दियों की ठंडी हवा में ही प्यास की चिंता गहराने लगी है। सूरजपुरा फिल्टर प्लांट की खामियां गर्मियों के आने से पहले ही यह आहट दे रही हैं कि शहर में मांग के अनुरूप जल आपूर्ति बिगड़ सकती है।बीसलपुर सिस्टम का सूरजपुरा फिल्टर प्लांट अपनी क्षमता से कम पानी दे रहा है। इंजीनियरों ने दबी जुबां स्वीकार किया कि जैसे-जैसे शहर में पृथ्वीराज नगर फेज-द्वितीय से पानी सप्लाई का दायरा बढ़ रहा है वैसे ही शहर में गर्मियों में जल संकट गहराने की चिंता बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों के चेहरों पर साफ दिखने लगी है। उधर, बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि एमएनआइटी की रिपोर्ट मिलने के बाद प्लांट के निर्माण में छोड़ी गई कमियों को सुधारा जाएगा, जिससे शहर में पानी की संकट नहीं आए।