J&K Weather: जम्मू-कश्मीर में आफत की बारिश, उफान पर नदी-नाले, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

भारी बारिश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील है। साथ भारी बारिश को देखते हुए कड़े निर्देश दिए है कि लोग नदियों, नालों और बाढ़ संभावित जगहों पर नहीं जाएं। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। राहत और बचाव टीमों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है।