JLF 2026: गौर गोपाल दास बोले- पैसा-शोहरत सब बेकार, अगर जिंदगी में अपनी कहानी सुनाने वाला कोई ‘अपना’ न हो

मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास ने सफलता और शोहरत की तेज दौड़ में उलझी नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा कि पैसा तभी मायने रखता है जब जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसके साथ आप अपनी खुशी और दुख बांट सकें। स्टेज पर उन्होंने दर्शकों से पहला सवाल पूछा, “आज आप अपने मन का कौन-सा बोझ उतारने को तैयार हैं?” इस सवाल ने वहां मौजूद युवा, बुजुर्ग और छात्रों को कुछ मिनटों के लिए थाम दिया। दास के मुताबिक, हर इंसान किसी न किसी अदृश्य बोझ के साथ जी रहा है, और वही बोझ असल में मानसिक थकान और अकेलेपन की वजह बनता है।