कलबुर्गी जिला पंचायत ई-ऑफिस उपयोग में राज्य में प्रथम

राज्यभर में ई-फाइल उपयोग के आंकड़ों में कलबुर्गी जिला पंचायत पहले स्थान पर रही। चित्रदुर्ग (2,523 फाइलें) दूसरे और बेंगलूरु शहरी (2,476 फाइलें) तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा बीदर (2,339 फाइलें) पांचवें, यादगीर (1,955 फाइलें) आठवें और कोप्पल (1,924 फाइलें) नौवें स्थान पर रहे। टॉप-10 में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र की चार जिलों की उपस्थिति ग्रामीण प्रशासन में उल्लेखनीय सुधार का संकेत है।