किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 53 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (05 नवंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 53 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

घास के ढेर पर मस्ती

प्रत्युष सिंह भदौरिया, 9 वर्ष

गांव के बाहर एक बड़ा-सा घास का ढेर था। दोपहर की धूप में वह सुनहरी लग रही थी। छुट्टियों में गर्वित, नेहा और सोनू रोज वहीं खेलने आते थे। एक दिन नेहा बोली— चलो, आज घास के ढेर से फिसलते हैं। सब हंस पड़े और ऊपर चढ़ गए। सोनू सबसे पहले फिसला- ऊई… कितना मज़ा आ रहा है। वह बोला। गर्वित और नेहा भी उसके पीछे-पीछे फिसलने लगे। तीनों खिलखिलाते हुए नीचे गिरे, उनके कपड़ों पर घास लग गई, पर चेहरे पर मुस्कान थी। पास से गुजरती दादी ने हंसते हुए कहा- अरे शरारती बच्चों, अब यही ढेर तुम लोगों का झूला बन गया है? गर्वित बोला- हां दादी, यह हमारा ‘घास का स्लाइड’ है। सब हंस पड़ें। उस दिन बच्चों ने सीखा खुशियां चीजों में नहीं, मन की मस्ती में होती हैं।

——————————————————————————————

पहाड़ी पर खेलते बच्चे

तन्मय सिंह राजावत, 9 वर्ष

एक सुंदर दिन था, जब तीन बच्चे एक पहाड़ी पर खेल रहे थे। एक बच्ची ऑरेंज और नीली टी-शर्ट पहने हुए थी और वह अपनी बाहें फैलाकर पहाड़ी से नीचे दौड़ रही थी। एक बच्चा पीले रंग की ड्रेस में था और वह पेट के बल लेटकर पहाड़ी से फिसल रहा था। एक और बच्चा नीली शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए घास पर बैठकर अपने दोस्तों को देख रहा था। सभी बच्चे खुश थे और मजे कर रहे थे। बच्ची की हंसी और बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह दृश्य बच्चों की मासूमियत और खुशी को दर्शाता है, जो खेलने और एक-दूसरे के साथ समय बिताने में सबसे ज्यादा खुशी पाते हैं।

——————————————————

घास पर एक दिन

कविता सिंह, 9 साल

एक छोटे से गांव में किशोर, गुंजन और भुपेन्द्र नाम के तीन अच्छे दोस्त रहते थे। उसी गांव के बाहर मिट्टी के छोटे-छोटे टीलों थे, जो बारिश के समय छोटी-छोटी घास से ढकी हुई थी। ये तीनों रविवार के दिन अपने के साथ भेड़-बकरियां चराने के लिए साथ में जाते हैं। वहां पर खेलने के लिए मिट्टी के टीलों पर घास पर फिसलने के साथ हंसी-मजाक व डर भी महसूस कर रहे थे। नीचे आने के बाद घुटनों के बल चलना। जो पहले नीचे आ जाता वो दूसरे साथियों के आने का इंतजार करता है। ये तीनों उस रविवार के दिन का हर पल आनंद ले रहे थे।

—————————————

नीचे पहुंचने की दौड़

इश्मीत, 13 वर्ष

एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। राधा, मीरा और पंकज। गर्मियों की छुट्टी में वे अक्सर गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर खेलने जाया करते थे। एक दिन, वे तीनों पहाड़ी पर चढ़ गए। राधा ने कहा- आज हम पहाड़ी से नीचे सरककर देखेंगे कि कौन सबसे पहले नीचे पहुंचता है। मीरा और पंकज उत्साहित हो गए। राधा घास पर बैठकर नीचे की ओर सरकने लगी। वह बहुत खुश थी। मीरा भी उसके पीछे-पीछे सरकने लगी। पंकज ने सोचा कि वह दौड़कर नीचे जाएगा, लेकिन वह फिसलकर घुटनों के बल गिर गया।

————————————————

हरा-भरा गांव

सिद्धांत पटेल, 13 वर्ष

एक बार की बात है, एक हरे-भरे गांव में तीन दोस्त रहते थे- मोहन, रिया और अमित। गर्मियों की छुट्टियों में उनके पास खेलने के लिए बहुत समय था। एक दिन, उन्होंने गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर जाने का फैसला किया। यह टीला घास से ढका था और दूर से हरी मखमली चादर जैसा दिखता था। जब वे टीले पर पहुंचे, तो ताजी हवा और खूबसूरत नज़ारे देखकर बहुत खुश हुए। मोहन को एक शरारती विचार आया। उसने रिया से कहा- चलो, हम इस पर से लुढ़कते हैं। रिया पहले तो डर गई, लेकिन फिर उत्साहित होकर तैयार हो गई। सबसे पहले मोहन ने ज़मीन पर लेटकर अपने शरीर को गेंद की तरह गोल किया और ढलान से नीचे लुढ़कना शुरू कर दिया। वह हंसता हुआ नीचे की ओर चला गया। यह देखकर रिया की हिम्मत बढ़ी। उसने भी वैसा ही किया और मोहन के पीछे-पीछे लुढ़कती हुई चली गई। अमित, जो अब तक टीले पर बैठा यह सब देख रहा था, खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने भी झट से लेटकर अपने दोस्तों का पीछा किया। तीनों दोस्त एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ज़ोर-ज़ोर से हंसते हुए नीचे लुढ़क रहे थे। कभी मोहन गिरता, तो कभी रिया और अमित। वे घास और मिट्टी से लथपथ हो गए थे, पर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब वे नीचे पहुँचे, तो खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ा मज़ा तो साथ मिलकर खेलने और हँसी-मजाक करने में है। वे तीनों फिर से ऊपर चढ़ने लगे, ताकि यह खेल दोबारा खेल सकें।

————————————————————————

सुनहरी फिसलपट्टी

वंशिका चौधरी, 13 साल