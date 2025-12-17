किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 58 .... बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (10 दिसंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 58 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

छोटे वीर की अनोखी सवारीप

पूर्वांश कुमावत, उम्र-6 साल

क समय की बात है, हरी-भरी पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में पुरवांश कुमावत नाम का एक नटखट और बहादुर लड़का रहता था। पुरवांश को रोमांचक यात्राएं बहुत पसंद थीं। उसके पास एक प्यारा-सा घोड़ा था जिसका नाम था बादल। क्योंकि वह दौड़ता तो ऐसा लगता जैसे हवा को चीरता हुआ बादलों की तरह उड़ रहा हो। एक दिन सुबह-सुबह पुरवांश ने अपनी पीली कमीज पहनी, अपना छोटा-सा बैग उठाया और बादल पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके माथे पर टोपी थी और चेहरे पर मुस्कान। क्योंकि आज वह एक नया रास्ता खोजने वाला था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि रास्ता दो भागों में बंट गया है। एक रास्ता चौड़ा और साफ था, जबकि दूसरा पतला और घुमावदार। पुरवांश ने सोचा,“जो रास्ता मुश्किल दिखे, वही असली साहस का रास्ता होगा!” वह बादल को लेकर पतले रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक धीमी-सी आवाज़ सुनाई दी। आगे जाकर देखा तो एक छोटा-सा खरगोश झाड़ी में फंसा हुआ था। पुरवांश तुरंत घोड़े से उतरा और उसे सावधानी से बाहर निकाला। खरगोश ने खुशी-खुशी उछलते हुए उसे धन्यवाद कहा और उसे एक संकरी गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर एक छोटी-सी चमकती हुई झील थी। उसकी रोशनी दीवारों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हजारों जुगनू चमक रहे हों। पुरवांश ने पहले कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। उसने कुछ देर वहां बैठकर झील की चमक का आनंद लिया और फिर बादल पर सवार होकर वापस गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही सबने पुरवांश की बहादुरी और दयालुता की खूब सराहना की। उस दिन पुरवांश ने सीखा कि नई राहें हमेशा नए अनुभव लाती हैं और यह भी कि दूसरों की मदद करना असली वीरता है। इसके बाद जहां भी पुरवांश और बादल जाते, गांव के बच्चे मुस्कुराते हुए कहते “देखो, आ गया हमारा छोटा वीर!”