किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 51 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (15 अक्टूबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 51 में भेजी गई उनमें ये सराहनीय रही हैं।

(प्यार और मिठास)

दो लड़कियां थी उनमें से एक का नाम मिकी था जो बहुत सुंदर और दयालु थी पीले और बैगनी रंग के कपड़े पहनी थी। दूसरी का नाम चिंकी था वह भी बहुत सुंदर और दयालु थी वह जामुनी रंग के कपड़े और जूते पहनी थी और सुंदर काले बाल में जमुनी रबर लगाई थी। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी वह एक दिन सोच रही थे कि हम दोनों पिकनिक पर चलते हैं जहां सिर्फ हम लोग रहे और कोई न हो। मिकी बोली मुझे तो स्कूल का होमवर्क करना है टीचर लोग इतना होमवर्क देते हैं कि हाथ दर्द करने लगता है चिंकी बोली अभी दिवाली की छुट्टी मिलने वाली है वह छुट्टी 18 से 23 तक रहने वाली है उसमें तुम पूरा अपना होमवर्क कर लेना। मिकी बोली सही बात है वे दोनों काफी देर तक इस बारे में बात कर रहे थे। थकहार कर उन दोनों ने फैसला लिया कि वे पिकनिक पर जाएंगे। फिर अगले दिन वे दोनों सोचने लगे कि हम लोग क्या बनाएंगे चिंकी बोली मैगी लेकिन मिकी ने बोला इसको तो हम लोग घर में भी बना सकते हैं ऐसे ही बहुत देर तक वो लोग बात करते रहे। फिर फैसला किया कि सबसे आसान पैन केक रहेगा। यह बात उनकी मम्मी सुन रही थी। चिंकी की मम्मी ने मिंकी की मम्मी से कहा-हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते उनका ढंग से ख्याल भी नहीं रख पाते! मिकी की मम्मी ने कहा हां बिल्कुल इसलिए वह लोग सो रहे थे कि इन लोग जो पिकनिक करने वाले हैं। उसी को हम लोग पूरा परिवार एक साथ मनाएंगे और मिंकी और चिंकी से इस बात को नहीं बताएगे फिर उन्हें सरप्राइस देंगे। यह बात चुपके से चिंकी ने सुन ली और फिर मिकी को बता दिया दोनों खुश हो गए। मिकी ने बोला तब तो और मजे की बात है। आखिरकार जब संडे आया तब उन्होंने अपने पिकनिक में उनके पसंदीदा पैन केक बनाया और सबसे पहले चिंकी ने पैनकेक पकड़ा और मिंकी ने सिरप। मिकी फिर पैनकेक में सिरप डालने लगी और सबको दिया सब ने संडे को खूब एंजॉय किया।

सीख-अपने काम में इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों की और ध्यान नहीं दे आते हैं इससे बच्चों की परवरिश में बहुत असर पड़ता है। इसलिए हर एक संडे हमें अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए।

प्रिंसी साहू, उम्र 12 साल