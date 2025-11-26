बड़े श्रम सुधार लागू, अब रोजगार सृजन की प्रतीक्षा



इन चारों संहिताओं का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा, नियोक्ताओं को लचीलापन, कार्यबल को औपचारिक रूप देना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नियोक्ताओं के लिए नए प्रावधानों से अनुपालन आसान होगा और एक ही पंजीकरण, एक ही लाइसेंस और एक ही रिटर्न चाहिए होगा, जबकि पहले दर्जनों कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। श्रमिकों के लिए सुरक्षा का दायरा और बड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन, लिखित नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य व सुरक्षा कवरेज, मातृत्व लाभ और भविष्य निधि (पीएफ) जैसे प्रावधान अब गिग, प्लेटफॉर्म और कॉन्ट्रेक्ट श्रमिकों तक भी पहुंचेंगे। नई संहिताएं, औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि श्रम सुधार अपने-आप रोजगार सृजन नहीं करते। रोजगार सृजन केवल श्रम कानूनों पर निर्भर नहीं होता। बेरोजगारी की समस्या- कौशल की कमी, कमजोर आधारभूत ढांचे, जमीन से जुड़े कठोर नियमों और नीतिगत अनिश्चितता जैसी कई वजहों से पैदा होती है। नई श्रम संहिताएं लेन-देन की जटिलताएं तो कम कर सकती हैं, लेकिन वे अपने बल पर श्रम की मांग नहीं बढ़ा सकतीं। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है कि मानव पूंजी का विकास हो यानी अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का विस्तार और कौशल प्रमाणन। बेहतर लॉजिस्टिक्स, सुगम परिवहन, भरोसेमंद बिजली व्यवस्था और मजबूत डिजिटल नेटवर्क का मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार हो और तेज विवाद-निपटान व सभी नियामक क्षेत्रों में अनुपालन की सरलता लागू की जाए। इन्हें अपनाए बिना स्थायी और सुरक्षित रोजगार नहीं बढ़ पाएगा।