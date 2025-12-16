हीरा कारखाने में भीषण आग, पांचवीं मंजिल पर फंसे 70 कारीगर सुरक्षित रेस्क्यू

दमकल विभाग के अनुसार कापोद्रा स्थित कर्मनाथ मंदिर के पास रीजा जेम्स नामक हीरा कारखाने में पांचवीं मंजिल पर 70 कारीगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई। आग नीचे की मंजिलों तक पहुंचने से पांचवीं मंजिल पर मौजूद सभी कारीगर फंस गए। सूचना मिलते ही शहर के विभिन्न दमकल स्टेशनों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के साथ-साथ फंसे कारीगरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 70 कारीगरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की चपेट में आने से तीसरी और चौथी मंजिल पर रखा फर्नीचर, वायरिंग सहित अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।