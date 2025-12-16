16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

समाचार

हीरा कारखाने में भीषण आग, पांचवीं मंजिल पर फंसे 70 कारीगर सुरक्षित रेस्क्यू

कापोद्रा क्षेत्र में सोमवार देर रात हादसे से मचा हड़कंप

सूरत

image

Sandip Kumar N Pateel

Dec 16, 2025

सूरत. शहर के कापोद्रा क्षेत्र में देर रात एक हीरा कारखाने में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वहीं कारखाने में काम कर रहे कारीगरों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर अंदर फंसे 70 हीरा कारीगरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

पांचवीं मंजिल पर 70 कारीगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे

दमकल विभाग के अनुसार कापोद्रा स्थित कर्मनाथ मंदिर के पास रीजा जेम्स नामक हीरा कारखाने में पांचवीं मंजिल पर 70 कारीगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई। आग नीचे की मंजिलों तक पहुंचने से पांचवीं मंजिल पर मौजूद सभी कारीगर फंस गए। सूचना मिलते ही शहर के विभिन्न दमकल स्टेशनों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के साथ-साथ फंसे कारीगरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 70 कारीगरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की चपेट में आने से तीसरी और चौथी मंजिल पर रखा फर्नीचर, वायरिंग सहित अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

Updated on:

16 Dec 2025 09:10 pm

Published on:

16 Dec 2025 09:09 pm

समाचार

समाचार

