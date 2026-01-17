India-New Zealand T20 series: 23 जनवरी को होना है रायपुर में मैच, पहले दिन छात्रों के बिके 1800 टिकट, अन्य स्टैंड में भी टिकटें शेष

India-New Zealand T20 series: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। बुकिंग खुले हुए करीब 36 घंटे हो चुके हैं और अब तक करीब 30 हजार जनरल स्टैंड की टिकटों की बिक्री हो चुकी है। छात्र भी आरक्षित 800 रुपए वाली टिकटों को लेने टिकट काउंटर इंडोर स्टेडियम पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को छात्रों के लिए आरक्षित करीब 2400 टिकटों में से 1800 टिकट बिक गईं। एक छात्र को अपनी आईडी दिखाने पर एक टिकट दी जा रही है।
उन्हें 800 रुपए में केवल फिजिकल टिकट बेची जा रही है। टिकट बुकिंग एजेंसी में लगातार टिकटों की बुकिंग जारी है। शुक्रवार की रात तक करीब 4000 जनरल स्टैंड की टिकटें बुकिंग के लिए बची थीं। उल्लेखनीय है कि टी-20 मैच की टिकटों को एक ही फेज में बुकिंग की जा रही है। करीब 35000 टिकटें ओपन बिक्री के लिए उपलब्धि कराई गईं हैं। उल्लेखनीय है कि एक आईडी पर चार टिकट की बुकिंग हुई है।
फिजिकल टिकट लेने पहुुंचे काउंटर
शुक्रवार को बुकिंग कराने वाले दर्शकों के लिए फिजिकल टिकट देने हेतु टिकट काउंटर खोल दिए गए। बूढ़़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में 8 टिकट काउंटर बनाए गए हैं। पहले दिन ही कई दर्शक अपनी टिकटें लेने काउंटर पहुंचे। हालांकि, इस बार काउंटर खुलने के पहले दिन फिजिकल टिकट लेने के लिए वनडे मैच जैसी होड़ देखने को नहीं मिली।
अधिकतर वीआईपी टिकट बेची ही नहीं गईं
स्टेडियम की लगभग 3000 सिल्वर, गोल्ड, प्लेटियम और कारपोरेट बॉक्स वाली अधिकतर वीआईपी सीटें बेची ही नहीं गईं। मिली जानकारी अनुसार वीआईपी सीटों को बीसीसीआई के अधिकारियों, प्र्रदेश सरकार और बड़े अधिकारियों के मांगे जाने के कारण बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही जनरल के भी करीब 5000-6000 टिकटें बेची नहीं जा रही हैं।
जनरल 40 हजार से ज्यादा सीटें
अपर लेवल: कुल 17927
लोअर लेवल: 22817
वीआईपी एंट्री गेट नंबर 12 और 15 से
सभी कैटेगरी के दर्शकों को प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट बनाए जा रहे हैं। वीआईपी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटियम टिकट वालों को गेट नंबर 12 और 15 से एंट्री दी जाएगी। वहीं, जनरल कैटेगरी के टिकट वालों के लिए गेट नंबर 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से प्रवेश दिया जाएगा। कारपोरेट बॉक्स के दर्शकों को 12 और 15 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाएगा।
आपराधिक रेकॉर्ड वाले नहीं होंगे बाउंसर
सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) कई तरह की सावधानी बरत रहा है। इस बार खिलाडिय़ों की सुरक्षा और स्टेडियम में रखे जाने वाले बाउंसर को भी काफी जांच-परखकर रखा जा रहा है। टी-20 मैच के दौरान किसी भी आपराधिक छवि या रेकॉर्ड रखने वाले बाउंसर को सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि वनडे मैच के दौरान आपराधिक रेकॉर्ड छवि वाले बाउंसर भी सुरक्षा टीम में रखे गए थे, जिससे सीएससीएस को विवाद का सामना करना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग