India-New Zealand T20 series: 23 जनवरी को होना है रायपुर में मैच, पहले दिन छात्रों के बिके 1800 टिकट, अन्य स्टैंड में भी टिकटें शेष

India-New Zealand T20 series: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। बुकिंग खुले हुए करीब 36 घंटे हो चुके हैं और अब तक करीब 30 हजार जनरल स्टैंड की टिकटों की बिक्री हो चुकी है। छात्र भी आरक्षित 800 रुपए वाली टिकटों को लेने टिकट काउंटर इंडोर स्टेडियम पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को छात्रों के लिए आरक्षित करीब 2400 टिकटों में से 1800 टिकट बिक गईं। एक छात्र को अपनी आईडी दिखाने पर एक टिकट दी जा रही है।