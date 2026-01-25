मेगा पीटीएम: 72 हजार स्कूलों में सवा करोड़ की भागीदारी से बनाया रिकॉर्ड

बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 72,648 सरकारी स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम में सवा करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी रही। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक शामिल रहे। इस मौके पर निपुण मेला का आयोजन कर रिकॉर्ड बनाया गया है। मेगा पीटीएम में 65 लाख 82 हजार 578 अभिभावकों ने सहभागिता कर आंध्रप्रदेश के 52,34,863 की भागीदारी का रिकॉर्ड राजस्थान ने तोड़ दिया है। सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ 26 लाख 29 हजार 237 विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक शामिल हुए। साथ ही 50 लाख 50 हजार 506 विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने कृष्ण भोग ग्रहण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। राज्य के 11,428 राजकीय विद्यालयों में 20,80,478 लोगों ने निपुण मेले में सहभागिता निभाकर भी रिकॉर्ड कायम किया। इसमें 6 लाख 17 हजार 750 अभिभावक शामिल रहे।