बीकानेर

मेगा पीटीएम: 72 हजार स्कूलों में सवा करोड़ की भागीदारी से बनाया रिकॉर्ड

मेगा पीटीएम में 65 लाख 82 हजार 578 अभिभावकों ने सहभागिता कर आंध्रप्रदेश के 52,34,863 की भागीदारी का रिकॉर्ड राजस्थान ने तोड़ दिया है।

बीकानेर

image

Atul Acharya

Jan 25, 2026

फोटो-पत्रिका।

फोटो-पत्रिका।

बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 72,648 सरकारी स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम में सवा करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी रही। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक शामिल रहे। इस मौके पर निपुण मेला का आयोजन कर रिकॉर्ड बनाया गया है। मेगा पीटीएम में 65 लाख 82 हजार 578 अभिभावकों ने सहभागिता कर आंध्रप्रदेश के 52,34,863 की भागीदारी का रिकॉर्ड राजस्थान ने तोड़ दिया है। सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ 26 लाख 29 हजार 237 विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक शामिल हुए। साथ ही 50 लाख 50 हजार 506 विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने कृष्ण भोग ग्रहण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। राज्य के 11,428 राजकीय विद्यालयों में 20,80,478 लोगों ने निपुण मेले में सहभागिता निभाकर भी रिकॉर्ड कायम किया। इसमें 6 लाख 17 हजार 750 अभिभावक शामिल रहे।

विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भेंट किया
राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर 7 नवंबर को प्रदेश के 78,291 निजी एवं राजकीय स्कूलों में एक साथ 1.21 करोड़ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सामूहिक वंदे मातरम् का गायन किया। इसका विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया।

मेगा पीटीएम बैठक नहीं, सशक्त मंच
स्कूल शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने मेगा पीटीएम एवं निपुण मेला सहित अन्य रिकॉर्ड पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मेगा पीटीएम केवल एक बैठक नहीं, बल्कि वह सशक्त मंच है, जहां शिक्षक और अभिभावक मिलकर विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए साझी जिम्मेदारी निभाते हैं।

Updated on:

25 Jan 2026 09:11 pm

Published on:

25 Jan 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / मेगा पीटीएम: 72 हजार स्कूलों में सवा करोड़ की भागीदारी से बनाया रिकॉर्ड

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

