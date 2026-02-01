भीलवाड़ा में सेवा सदन रोड क्षेत्र की आयोजित मोहल्ला मिटिंग, उभरी आमजन की पीड़ा

भीलवाड़ा। राजस्थान पत्रिका की शुक्रवार को सेवा सदन रोड क्षेत्र की आयोजित मोहल्ला मिटिंग में क्षेत्र के प्रबृद्ध जन अपनी पीड़ा रोक नहीं पाए और पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की अनदेखी को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र सुबह से लेकर शाम सात बजे तक भीड़ से भरा रहता है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने यहां एक तरफा यातायात व्यवस्था की थी, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चल पाई। यातायात पुलिस ने ही व्यवस्था से हाथ खिंच लिए। यहां पार्किग की सुविधा तक नहीं।